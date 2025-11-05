Bologna, i convocati per il Brann domani: tolti i fuori lista, manca solo Freuler
Domani alle ore 21:00 il Bologna è atteso dall'impegno casalingo contro i norvegesi del Brann per la Fase Campionato di Europa League.
La società rossoblù ha reso nota la lista dei calciatori convocati per l'impegno. Tutti presenti tra i disponibili ad eccezione di Freuler, alle prese con un fastidioso infortunio alla clavicola che lo terrà fuori per diverse settimane. Assenti poi i fuori lista Bonifazi, De Silvestri, Sulemana e Dominguez.
DOMANI BOLOGNA-BRANN, I CONVOCATI DI ITALIANO
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.
