Live TMW Bologna, Niccolini: "Meteo permettendo, Italiano ci sarà. Turnover? Non penso al Napoli"

Alla vigilia della gara valevole per la quarta giornata della Uefa Europa League 2025-20026 tra Bologna e Brann - in programma giovedì 6 novembre, alle ore 21, allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto il vice tecnico felsineo Daniel Niccolini. L’allenatore rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

14.45 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 15

15.10 - Inizia la conferenza stampa di Daniel Niccolini

Ci sarà il mister domani o lei?

"Domani, meteo permettendo, il mister tornerà in panchina. Io tornerò nel mio abituale compito, ma sono contento dei risultati che abbiamo ottenuto in questo mini periodo in cui sono stato in panchina. Ringrazio i nostri ragazzi, lo staff e tutto l'ambiente".

Che squadra è il Brann?

"Li abbiamo studiati. Guardando i dati è una squadra fisica e ben organizzata. Noi siamo in un momento positivo sia a livello di risultati sia mentale e in casa nostra cercheremo di ottenere il massimo".

Si aspetta un Brann più attendista o aggressivo?

"È sempre difficile da dire perché quando si studiano le partite con i match analyst è difficile capire l'atteggiamento. A prescindere dovremo provare a portare a casa i tre punti domani perché con questa formula dell'Europa League ogni gara è fondamentale. Per esperienza personale, giocare in trasferta con le squadre nordiche è sempre più difficile sia per l'ambiente sia per il viaggio in sé. Noi abbiamo la fortuna di affrontarli in casa e domani dobbiamo continuare il trend positivo.".

Come affronterete l'assenza di Freuler?

"Remo è una figura importante sia in campo sia nello spogliatoio. Ci dispiace molto che abbia avuto questo infortunio, ma ci sono ragazzi che si stanno allenando bene e puntiamo molto sui nostri centrocampisti per far sentire il meno possibile la sua assenza. C'è ancora tempo, in caso, per cambiare la lista Uefa ma sono valutazioni che faranno il mister e la società".

Ci sarà un turnover massiccio prima di Napoli?

"Tra stasera e domani con il mister decideremo, ancora non lo so dire. Ci sarà tempo per pensare alla gara di domenica con il Napoli. Tutti i giocatori vorrebbero giocare tutte le partite, ma cerchiamo di variare tanto in base all'avversario. Per noi il gruppo è fondamentale e vogliamo tenere tutti vivi, sul pezzo e dentro al progetto".

C'è un giocatore del Brann che più la preoccupa?

"Dobbiamo stare attenti a tutti, li abbiamo studiati ed hanno davvero un'ottima organizzazione collettiva".

15.20 - Termina la conferenza stampa di Daniel Niccolini.