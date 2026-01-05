Pescara in lutto: è morto Vittorio Azzarà. Per mezzo secolo dirigente del club

Lutto in casa Pescara. Il club con una nota sui propri canali ufficiali ha voluto far sentire la propria vicinanza alla famiglia dello storico dirigente Azzarà che ha lavorato per la società abruzzese per mezzo secolo. Questo il comunicato:

"La Pescara Calcio piange la scomparsa di Vittorio Azzarà, figura storica del club e punto di riferimento silenzioso e prezioso per oltre mezzo secolo.

Per 51 anni Vittorio ha vissuto il Delfino con dedizione assoluta, ricoprendo con orgoglio il ruolo di accompagnatore ufficiale degli arbitri nelle gare casalinghe. Un percorso lungo una vita, segnato da promozioni ed emozioni, momenti esaltanti e delusioni, affrontati sempre con la stessa passione, correttezza e amore per i colori biancazzurri.

Alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene va l’abbraccio sincero di tutta la Pescara Calcio, che oggi perde un uomo esemplare e un custode autentico della propria storia.

Ciao Vittorio, il tuo Delfino non ti dimenticherà".