Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"

L'attaccante azzurra Cristiana Girelli ha parlato ai canali ufficiali della FIGC del suo passaggio al Bay FC: "È un’opportunità arrivata all’improvviso e ho sentito il bisogno di coglierla una scelta dolorosa, presa non di cuore ma di pancia e dettata dalla voglia di rimettermi in gioco. Ho quindi deciso di prendere questo treno, che a 35 anni potrebbe essere l’ultimo per poter provare qualcosa di diverso.

Non è un addio ma solo un arrivederci. La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non sto assolutamente scappando dall’Italia: vado a mettermi nuovamente alla prova in un campionato tostissimo, che mi permetterà di conoscere una nuova cultura calcistica, un nuovo modo di giocare e che mi potrà arricchire anche nel mio percorso in Nazionale". E in NWSL ritroverà Sofia Cantore, Lisa Boattin e Lucia Di Guglielmo: "Sarà divertente ritrovarle se le squadre all’estero ci guardano è perché il calcio femminile italiano ha fatto dei passi incredibili. Siamo state valorizzate dal lavoro fatto dalla Federazione, dai club e dalla Nazionale.

La Nazionale? Affronterò questo girone di qualificazione con lo spirito di sempre, anche se con un po’ più di consapevolezza e maturità. Prendere parte a un Mondiale è qualcosa di meraviglioso. Alcune di noi hanno già avuto la fortuna di disputarlo, ma va conquistato. Sarà un cammino difficile, soprattutto per le aspettative che ha questo gruppo dopo il grande Europeo della scorsa estate. Dovremo riuscire, partita dopo partita, a dare il cento per cento. A livello personale cercherò di godermi ogni istante nel miglior modo possibile.

Penso che sia stato bello per gli italiani aver potuto contare su una Nazionale così coesa. Siamo riuscite a unire un Paese per quasi un mese: è speciale sapere che le persone si riunivano per vedere le nostre partite, dato che prima succedeva solo per i maschi. Ci siamo guadagnate la possibilità di regalarci tante gioie. Ma questo è ormai il passato, mi piacerebbe immaginarci così anche nel futuro".