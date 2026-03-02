Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, corsa salvezza al limite nel Girone A: i playout rischiano di saltare

Serie C, corsa salvezza al limite nel Girone A: i playout rischiano di saltareTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:34
Daniel Uccellieri

La corsa salvezza nel Girone A di Serie C entra nella fase più delicata. A nove giornate dalla fine, il rischio concreto è che i playout si riducano al minimo o addirittura saltino, con tre retrocessioni dirette in Serie D.

In fondo alla classifica la situazione della Triestina appare ormai compromessa: ultima con appena 4 punti, ha quasi due piedi nella categoria inferiore. Davanti, però, si gioca una partita aritmetica ancora apertissima.

Ad oggi si disputerebbe un solo playout, quello tra Dolomiti Bellunesi (17ª con 29 punti) e Virtus Verona (18ª con 21). Otto punti di distacco: siamo esattamente al limite. Il regolamento è chiaro: se tra le due squadre coinvolte ci sono 9 o più punti di differenza, il playout non si gioca e la peggio classificata retrocede direttamente. Basta quindi un piccolo allungo per cambiare completamente lo scenario.

Situazione ancora più critica per la Pro Patria, penultima con 17 punti e addirittura a -12 dalla Pergolettese, oggi 16ª a quota 29. Se il distacco dovesse restare o aumentare, anche in questo caso non ci sarebbe spazio per lo spareggio: retrocessione diretta.

Chi non può permettersi cali è l’Arzignano, prima delle squadre salve con 31 punti. Il margine non è rassicurante, soprattutto considerando che dietro la zona playout si gioca su equilibri sottilissimi.

