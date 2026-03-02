Serie B, la classifica assistman: Calò al comando. Palumbo primo inseguitore

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Con la ventisettesima giornata di campionato in archivio, con dieci assist, troviamo Giacomo Calò del Frosinone, seguito a una sola lunghezza da Antonio Palumbo del Palermo. A quota sette, invece, ci sono Yeboah del Venezia, Elia dell'Empoli e Iemmallo del Catanzaro. Di seguito le prime posizione della classifica (dati Lega B):

Dieci assist - Giacomo Calò (Frosinone)

Nove assist - Antonio Palumbo (Palermo)

Sette assist - Salvatore Elia (Empoli), Pietro Iemmello (Catanzaro), John Yeboah (Venezia)

Sei assist - Fabio Maistro (Juve Stabia), Kike Perez (Venezia)

Cinque assist - Simone Pontisso (Catanzaro), Tommaso Berti (Cesena), Alessandro Capelli (Padova), Joel Pohjanpalo (Palermo)

Quattro assist - Dimitris Sounas (Avellino), Fabio Abiuso, Mattia Finotto e Simone Zanon (Carrarese), Filippo Pittarello (Catanzaro), Cristian Shpendi (Cesena), Rares Ilie (Empoli), Giorgi Kvernadze, Ilario Monterisi e Massimo Zilli (Frosinone), Niccolò Radaelli (Mantova), Jonathan Varas (Padova), Gaetano Letizia (Pescara), Matteo Dagasso (Pescara-Venezia), Manuel Marras (Reggiana*), Bernat Guiu (Virtus Entella)

Tre assist - Raffaele Russo (Avellino), Lorenzo Maria Dickmann e Mehdi Dorval (Bari), Emanuele Zuelli (Carrarese), Marco D'Alessandro (Catanzaro), Luca Magnino (Modena-Empoli), Matteo Cichella, Fares Ghedjemis, Ilias Koutsoupias (Frosinone), Simone Trimboli (Mantova), Gregoire Defrel e Simone Santoro (Modena), Paulo Azzi e Patrick Ciurria (Monza), Cristian Buonaiuto e Francesco Di Mariano (Padova), Niccolò Pierozzi e Jacopo Segre (Palermo), Matteo Brunori (Palermo-Sampdoria), Antonio Di Nardo e Luca Valzania (Pescara), Massimo Bertagnoli (Reggiana), Massimo Coda e Simone Pafundi (Sampdoria), Daniele Casiraghi e Salvatore Molina (Sudtirol), Issa Doumbia, Antoine Hainaut e Ridgeciano Haps (Venezia), Tommaso Fumagalli (Virtus Entella-Reggiana), Nermin Karic (Virtus Entella)

* hanno lasciato la Serie B nel corso del mercato di gennaio