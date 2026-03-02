Serie C, gli arbitri della 30ª giornata per i gironi A e B. Arezzo-Ternana a Gauzolino
Attraverso i canali ufficiali dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per le gare della 30ª giornata del campionato di Serie C, per quanto riguarda i gironi A e B. Ecco di seguito:
GIRONE A
AlbinoLeffe-Union Brescia: Pacella di Roma 2
Alcione Milano-Giana Erminio: Marotta di Sapri
Cittadella-Inter U23: Colaninno di Nola
Vicenza-Trento: Leone di Barletta
Lecco-Renate: Totaro di Lecce
Lumezzane-Arzignano Valchiampo: Aloise di Voghera
Ospitaletto-Pro Patria: Guitaldi di Rimini
Pergolettese-Pro Vercelli: Dasso di Genova
Triestina-Dolomiti Bellunesi: Massari di Torino
Virtus Verona-Novara: Bozzetto di Bergamo
GIRONE B
Arezzo-Ternana: Gauzolino di Torino
Gubbio-Carpi: Rossini di Torino
Livorno-Perugia: Diop di Treviglio
Pineto-Forlì: Cerea di Bergamo
Pontedera-Juventus Next Gen: Sacchi di Macerata
Ravenna-Pianese: Di Loreto di Terni
Sambenedettese-Ascoli: Poli di Verona
Torres-Guidonia Montecelio: Pizzi di Bergamo
Vis Pesaro-Bra: Vingo di Pisa
Riposa: Campobasso
