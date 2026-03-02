Serie B, gli arbitri della 28ª giornata: Di Marco per Frosinone-Pescara, Mucera a Venezia
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 28ª giornata del campionato di Serie B, in programma fra martedì e mercoledì.
Martedì 3 marzo
PADOVA – SPEZIA (ore 19:00)
Arbitro: Perri
Assistenti: Trinchieri – Luciani
IV Uomo: Mirabella
VAR: Camplone
AVAR: Prontera
CESENA – MONZA (ore 20:00)
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Scatragli – Moro
IV Uomo: Turrini
VAR: Aureliano
AVAR: Baroni
REGGIANA – SUDTIROL (ore 20:00)
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Cortese – Zezza
IV Uomo: Perenzoni
VAR: Serra
AVAR: Volpi
VENEZIA – AVELLINO (ore 20:00)
Arbitro: Mucera
Assistenti: Ceolin – Monaco
IV Uomo: Ubaldi
VAR: Ghersini
AVAR: Monaldi
VIRTUS ENTELLA – MODENA (ore 20:00)
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Di Giacinto – Laghezza
IV Uomo: Crezzini
VAR: Giua
AVAR: Gualtieri
Mercoledì 4 marzo
CARRARESE – CATANZARO (ore 19:00)
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Capaldo – Santarossa
IV Uomo: Dini
VAR: Meraviglia
AVAR: Cosso
BARI – EMPOLI (ore 20:00)
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Scarpa – Pistarelli
IV Uomo: Silvestri
VAR: Di Paolo
AVAR: Di Vuolo
FROSINONE – PESCARA (ore 20:00)
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Galimberti – Rinaldi
IV Uomo: Allegretta
VAR: Maggioni
AVAR: Santoro
JUVE STABIA – SAMPDORIA (ore 20:00)
Arbitro: Collu
Assistenti: Mastrodonato – Emmanuele
IV Uomo: Calzavara
VAR: Paterna
AVAR: Rutella
PALERMO – MANTOVA (ore 20:00)
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Fontemurato – Zanellati
IV Uomo: Iannello
VAR: Nasca
AVAR: Del Giovane
