Gatti beffa la Roma, la Juventus resta in scia Champions. La classifica aggiornata di Serie A
Il gol di Gatti in pieno recupero permette alla Juventus di conquistare un punto prezioso all'Olimpico, nel 3-3 contro la Roma. Nel posticipo domenicale della 27^ giornata, Wesley apre i giochi prima dell'1-1 di Conceicao. Ndicka segna dagli sviluppi di un angolo e Malen realizza il terzo gol. La Juve non molla e accorcia con Boga, prima della rete al 93' del difensore entrato negli ultimi minuti di gara. Occasione persa per i giallorossi, ora a 51 punti a +3 dal Como quinto. Invariata la distanza dalla Juventus, che sale a 47 ma sempre a -4 dal quarto posto Champions.
La classifica aggiornata di Serie A in attesa dei posticipi di lunedì:
Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Sassuolo 38
Bologna 36*
Lazio 34
Parma 33
Udinese 32*
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24*
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15*
Verona 15
* Una partita in meno
