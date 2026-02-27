Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"

L'attaccante lascerà per sei mesi il club piemontese per giocare nel Bay FC negli Stati Uniti. Sarà la sua prima esperienza lontano dall'Italia

"Ciao tifosi bianconeri, ho voluto parlarvi direttamente perché sentivo il bisogno di dedicarvi un pensiero. Quella che ho preso non è stata una decisione facile, anzi… Nel calcio però sappiamo tutti che il tempo è limitato". Inizia così la lettera che Cristiana Girelli ha scritto per salutare tutta la piazza bianconera dopo la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti per vivere una nuova avventura, la prima all'estero, in quello che è il campionato di riferimento a livello femminile.

"La carriera di un’atleta non dura per sempre e, a questo punto del mio percorso, so che certe occasioni possono passare una volta sola. Mi si è presentata questa opportunità importante, all’improvviso, e dentro di me ho sentito il bisogno di mettermi ancora alla prova, di vivere un’esperienza diversa, prima che sia troppo tardi per farlo. - prosegue la ormai ex numero 10 bianconera - Capisco che qualcuno possa non condividere la tempistica, ma il calcio internazionale ha calendari diversi e certe opportunità arrivano quando arrivano: o le prendi in quel momento oppure rischi di non viverle più. E questa è stata la parte più difficile da accettare anche per me. È stata una scelta di pancia, più che di cuore perché il mio cuore ha solo due colori".

"Per questo sento che per me non è un addio. Tutti sapete quanto amo questa squadra, voi e questa maglia, da quando sono bambina, quella che ho amato ogni singolo giorno in questi 8 anni e che continuerò ad amare anche dall’altra parte del mondo. Questo club per me è casa, famiglia, l’amore di una vita.

E un'esperienza non toglie nulla a quello che la Juventus rappresenta per me e al posto che ha e ha sempre avuto nel mio cuore. - conclude Girelli - So che non tutti capiranno questa scelta e lo rispetto, spero però continuerete a sostenere questa squadra come avete sempre fatto. Sono certa che INSIEME si possa continuare a lottare fino alla fine per raggiungere tutti gli obiettivi della stagione. Grazie a tutti, ci vediamo presto. Forza Juve, Fino alla fine.".