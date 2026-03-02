Fino alla fine, la Juve fa la Juve e pareggia al 93'. Spalletti: "A 66 anni ci credi sempre"

La Juventus esce dall’Olimpico con un 3-3 che ha il sapore della rimonta e dell’orgoglio. Sotto 3-1 a venti minuti dalla fine, i bianconeri trovano energie mentali prima ancora che fisiche per riaprire la gara con Boga e poi agguantarla al 93’ con Gatti. Una reazione che evita una sconfitta pesante nella corsa Champions e che racconta il carattere della squadra di mister Luciano Spalletti, capace di restare viva anche nei momenti più complicati.

Nel post partita il tecnico della Vecchia Signora ha analizzato con onestà la prestazione: "Se si parla di reazione sì, se si vanno a vedere le situazioni del primo tempo non sono molto contento. Va fatta una valutazione obiettiva: si esce dalla Champions in quella maniera, giocando 120 minuti, e mettere a posto quella situazione diventa una montagna difficile da scalare. Siamo stati però leggeri sul secondo e sul terzo gol". Un riferimento chiaro ai blackout difensivi che hanno permesso alla Roma di scappare, almeno provvisoriamente.

Spalletti ha poi rivendicato la fiducia nei cambi: "A 66 anni credi sempre di poterla recuperare. Boga ha intuizioni e qualità per creare dal nulla, come Yildiz e Zhegrova". E sull'obiettivo quarto posto della Juve: "Vivo per quella posizione lì, diamole una forma. La squadra è cresciuta sotto molti aspetti, faremo un grande finale di campionato".