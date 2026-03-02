Serie C, Girone A: inibito il ds della Dolomiti. Tutti gli squalificati per l'infrasettimanale

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C in merito alle gare della 29ª giornata di campionato per quanto riguarda il Girone A.

DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 24 marzo 2026 ed € 500,00 di ammenda per il direttore sportivo della Dolomiti Bellunesi, Jacopo Giugliarelli per aver, nel corso della gara disputata contro il Renate "al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto: 1. si alzava dalla panchina aggiuntiva uscendo dall’area tecnica e proferiva parole irrispettose e offensive nei loro confronti per contestarne l’operato; 2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava al IV Ufficiale in maniera minacciosa proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l’operato".

CALCIATORI

Due giornate di squalifica sono state comminate a Achraf El Bouchataoui della Pro Vercelli. Un turno di stop, invece, Ciappellano e Scudieri dell'Alcione Milano, Olonisakin e Clemenza della Dolomiti Bellunesi, Motolese e Sassaro della Pro Patria, Amatucci del Cittadella, Carraro del Vicenza e Sow della Pro Vercelli.