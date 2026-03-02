Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Allegretti: "Benevento-Catania può riaprire tutto. Il Vicenza ha fatto un capolavoro"

Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:19
Daniel Uccellieri
Riccardo Allegretti, giovane tecnico reduce dall'esperienza in Serie D sulla panchina del Chievo Verona, ha analizzato i temi principali dei tre gironi di terza serie attraverso i microfoni di TMW Radio. Ecco quanto dichiarato nel corso della trasmissione 'A Tutta C':

Mister, giovedì nel girone C ci sarà lo scontro Benevento-Catania. I campani sono a +7, per la squadra di Toscano è l'ultima occasione per riaprire i giochi promozione:
"È uno scontro diretto che definirei significativo. Se il Catania riuscirà a fare risultato, la corsa rimarrà aperta. Anche un pareggio manterrebbe le distanze invariate e, sebbene manchino diverse partite, il tempo stringe. Una vittoria del Catania, invece, accorcerebbe la classifica rendendo il finale di stagione caldissimo, a differenza di quanto accade nel Girone A."

Il Benevento ha sorpreso tutti promuovendo Floro Flores dalla Primavera. Una scelta che sembrava folle e invece sta pagando.
"È stata una scelta coraggiosa ma studiata. Al Benevento ci sono persone che conoscono il calcio e che hanno annusato che qualcosa non stava andando secondo i piani. Spesso in Lega Pro o in Serie D si va avanti per conoscenze o favori; qui invece si è premiato il merito e l'aspetto umano. I risultati parlano per Floro Flores: la squadra gioca bene, segna molto e ha portato idee moderne, come la costruzione dal basso e gli esterni a piedi invertito. Se vincesse il campionato, sarebbe un autentico capolavoro."

Nel Girone A il Vicenza sembra ormai aver ipotecato il salto di categoria.
"Assolutamente sì. Al di là del vantaggio ampio, c'è un valore tecnico e una mentalità superiore. Il Vicenza merita categorie più prestigiose della C; l'allenatore ha già vinto in passato e sta confermando il suo valore. Ormai manca solo la matematica."

Nel Girone B, invece, l'Arezzo ha blindato il primato nello scontro diretto con il Ravenna.
"Il pareggio di ieri favorisce nettamente l'Arezzo. Mantenere sette punti di vantaggio su Ravenna e Ascoli, avendo già effettuato il turno di riposo, è un bonus pesantissimo. L'Arezzo è una squadra solida e, a questo punto della stagione, il vantaggio è rassicurante."

Vedere la Triestina in fondo alla classifica fa male. C'è ancora speranza?
"Serve un miracolo, ma la situazione è compromessa da tempo. Tra penalizzazioni, partenze in ritardo e scelte di mercato vincolate da contratti pregressi, è stata un'annata travagliata. La squadra sta lottando, e di questo va dato merito all'allenatore, ma si è creata una frattura con la tifoseria che si potrà risanare solo con un progetto totalmente nuovo, purtroppo partendo probabilmente dalla Serie D."

La Serie D, però, è un campionato difficilissimo...
"Vincere la D è quasi più complesso che vincere la C. Ne vince solo una e non ci sono i play-off come 'porta di servizio'. Inoltre, ci sono i vincoli sui giovani (i 2007 e 2008) che sono fondamentali: se non azzecchi i tre under giusti, non vai da nessuna parte. Realtà come il Treviso dimostrano quanto sia facile restare invischiati per anni in quella categoria senza un progetto serio."

In Serie B chi vede favorite per la promozione?
"Per valore della rosa dico Venezia e Monza. Però la B è imprevedibile. Il Palermo ha perso una grande occasione a Pescara per agganciare il secondo posto, ma conoscendo la piazza e l'allenatore, non molleranno fino all'ultimo secondo."

Chiudiamo con la Serie A: il Derby può riaprire il discorso Scudetto?
"Se il Milan vincesse, terrebbe accesa una fiammella. Ma parliamoci chiaro: 10 punti di distacco sono tanti. L'Inter dovrebbe perderne tre e il Milan vincerle tutte. Tutto può succedere, ma se il Milan non vince il derby, credo che il discorso si possa considerare chiuso."

