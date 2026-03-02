Roma, l'incredibile impatto di Malen: ha una media da più di trenta gol a campionato

Donyell Malen è andato a segno anche nella serata di ieri. L'attaccante olandese arrivato a gennaio dall'Aston Villa nella sfida contro la Juventus ha disputato la sua settima partita in questa Serie A e ha realizzato il suo sesto gol. Uno scavetto in faccia a un titubante Perin che è servito per portare la partita sul 3-1, non per vincere la sfida contro la Juventus conclusa 3-3. "Ci può stare abbassarsi nel finale di gara, per sfruttare la velocità negli spazi come sul terzo gol di Malen. Dovevamo essere un po' più fisici, l'uscita di Cristante sul gioco aereo ci toglie qualcosa. Sono tre gol molto simili, tre palle gettate da molto lontano. Sul primo merito a Conceicao, gli altri due siamo stati passivi", ha detto al termine del match un Gasperini apparso nelle interviste post-gara tutt'altro che sconsolato. "Depressione per un gol al 93'? Animo, siamo avanti", ha detto in conferenza stampa il manager di Grugliasco.

Già, perché Gasperini sa di avere oggi a disposizione una Roma che sarà competitiva fino alla fine per la lotta al quarto posto. Ieri ha fallito la fuga nei confronti della Juventus, ma una volta di più ha avuto conferma del fatto che l'olandese è proprio il centravanti che cercava. Sei gol in sette partite di campionato da quando è arrivato vuol dire che, fosse arrivato a luglio e avesse giocato tutte le partite da inizio Serie A 2025/26, Malen di gol ne avrebbe realizzati 23. A fine stagione sarebbero 32/33. Ovviamente è solo una proiezione, ma serve a far capire l'impatto che il calciatore classe '99 ha avuto sulla Roma e sulla Serie A.

Non è quindi un caso se Gasperini, già prima del suo debutto, aveva esternato tutta la sua soddisfazione per l'arrivo di Malen. Nella conferenza stampa del 17 gennaio, alla vigilia della sfida contro il Torino, l'allenatore della Roma a chi aveva dubbi sull'attaccante preso dalla società capitolina rispose così: "Non so se avete presente che giocatore sia Malen. Nella Nazionale Olandere gioca lui titolare, non Zirkzee..." Successivamente sono poi stati i fatti a fugare ogni titubanza, anche per ciò che riguarda l'acquisto del suo cartellino in estate visto che la formula scelta a gennaio per strapparlo ai villans è stato il prestito oneroso con diritto di riscatto.