Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus

Tommaso Maschio
ieri alle 23:19Calcio femminile
Tommaso Maschio
fonte juventus.com

Cristiana Girelli ha segnato in maniera indelebile la storia del nostro club, contribuendo a scrivere le pagine più importanti dei nostri successi attraverso gol e, mai come nel suo caso, i numeri parlano per lei – primatista per presenze con 241 partite disputate indossando la maglia della Juventus Women e miglior marcatrice con i suoi 150 gol; contributo fondamentale nella conquista dei 15 trofei vinti finora in bianconero tra Scudetti, Coppe Italia, Supercoppe Italiana e Serie A Women’s Cup.

Di seguito alcuni dei suoi record nel campionato di Serie A Women; nessuna come Cristiana è riuscita a dettar legge sotto porta e quando si è trattato di fare gol:
• ⁠Dalla stagione d’esordio della Juventus in Serie A (2017/18), Cristiana Girelli è la calciatrice con più presenze (241) e reti realizzate (150) con la maglia bianconera tra tutte le competizioni;
• Cristiana Girelli è la calciatrice che ha segnato più reti in Serie A con la maglia della Juventus (107), almeno 41 marcature in più rispetto a qualsiasi altra calciatrice (seconda Barbara Bonansea con 66);
• Dalla sua stagione d’esordio con la Juventus in Serie A (2018/19), Cristiana Girelli è la calciatrice che ha segnato più reti nel massimo campionato (107), almeno 18 in più rispetto a qualsiasi altra collega nel periodo (Valentina Giacinti seconda con 89);
• ⁠A partire dalla Serie A 2020/21, Cristiana Girelli è la calciatrice che ha segnato di più (78 gol) e più in generale che ha preso parte a più reti nel torneo (101 – 78G, 23A);
• Sempre a partire dal 2020/21, nessuna calciatrice ha realizzato più marcature multiple rispetto a Cristiana Girelli in Serie A (14, al pari di Valentina Giacinti);
• Nelle ultime sei stagioni di Serie A (dal 2020/21), Cristiana Girelli è l’unica calciatrice ad aver sia segnato che servito assist in un singolo match per più di 10 volte (11 per la giocatrice bianconera).

