TMW Radio Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti

Arriva Roma-Juve e per molti è la sfida che può valere il quarto posto che consente di partecipare alla prossima Champions League. Ecco il commento degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Più per la Juve che per la Roma. E' vero però, è molto importante per la Juve, è uno spartiacque psicologico. Se la Juve dovesse perdere, le cose si metterebbero non positivamente. Straordinaria la partita col Galatasaray, soprattutto in dieci. Una prova maiuscola, ma non si potrà ripetere contro la Roma. E' una partita non da azzannare ma da gestire. Deve fare una partita intelligente per portare a casa un risultato. La Roma deve togliersi la scimmia degli socntri diretti. Nel girone di ritorno con Milan e Napoli ci sono stati segnali positivi, questa potrebbe essere la volta buona".

Alessandro Biagi: "La Roma ha due risultati su tre, la Juve deve per forza conquistare i tre punti e arriva da una partita che potrebbe aver fatto aumentare l'autostima della compagine bianconera. Era una partita dove non aveva nulla da perdere, mentre in campionato non è così. E' vero che ha un gap degli scontri diretti la Roma, ma contro Milan e Napoli nel girone di ritorno ha lanciato segnali positivi. Poi con Malen si è trasformata davanti. E' un giocatore che può fare la differenza".

Paolo De Paola: "Mi sento la vittoria della Roma, non condanno nessuno ma la Juve è una nave che viaggia in un mare tempestoso. Gli alti e bassi saranno all'ordine del giorno. Non mi aspetto continuità con la Roma dopo la sfida col Galatasaray. Ora mi sembra più quadrata la Roma e concentrata sull'obiettivo".

Simone Braglia: "La Roma è più continua, più squadra. La Juve ha dato un ultimo sussulto in Champions, pensavo potesse passare e mi dispiace. Se ci fosse stata la qualificazione, sarebbe stata più difficile per la Roma. Ma a livello dirigenziale in casa Juve non c'è capo nè coda, quindi la vedo dura. Non è la Juve che tutti conosciamo. Serve un radicale cambiamento della rosa a fine anno, anche in funzione dei dettami di Spalletti. La Roma è favorita. La Roma è superiore in ogni reparto ora, non vedo un punto dove la Juve possa eccellere".

Massimo Orlando: "Roma superiore ora alla Juve, anche se la Juve ha sfiorato l'impresa in Champions, sono andate via tante di quelle energie...e sapendo che tipo di calcio fa la Roma, con pressing, non so se la Juve può reggere fisicamente questa sfida".