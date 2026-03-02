Fantacalcio, top & flop 27ª giornata

In attesa delle ultime due partite di questa sera andiamo a vedere i top e i flop di questo turno di campionato

TOP

Je. Rodriguez: sfrutta a pieno l'occasione concessagli da Fabregas e prima regala l'assist a Dovikas, poi segna il suo primo gol in serie A, raccogliendo l'invito di Perrone. Le varie assenza del Como possono dargli opportunità e starà a lui convincere l'allenatore e migliorare il suo score. Fantavoto 11.5.

Folorunsho: rientra da un importante infortunio e praticamente al primo pallone toccato si inventa forse il gol più bello di questo campionato. Giocata folle per il secondo gol stagionale con l'ex Bari e Napoli era mancato tanto ai suoi e offrirà una soluzione tattica in più a Pisacane, quindi valutate se schierarlo in base alle alternative. Fantavoto 10.5.

Simeone::il Cholito torna al gol che mancava dal girone di andata all'interno di una prestazione convincente. La presenza contemporanea in campo sua e di Zapata potrebbe beneficiare entrambi e se D'Aversa confermasse questa formula possiamo aspettarci un finale di stagione migliore di quello che è stato il suo rendimento recente. Fantavoto 10.

FLOP

Pinamonti: espulso nel primo tempo per un brutto fallo su Djimsiti lascia i suoi in 10 che comunque vinceranno la partita con una grande prova. L'attaccante che veniva da due prove molto positive incappa in un passaggio a vuoto ma resta comunque uno che da garanzie, sia come titolarità che come buon rendimento. Fantavoto 3.

Pulisic: prestazione anonima che non fa altro che confermare il suo momento negativo, trend totalmente opposto rispetto a quello dei primi mesi. Le condizioni fisiche precarie e il mondiale casalingo alle porte lo stanno portando ad un rendimento ben più basso dei suoi standard, sarà da vedere se il finale di campionato a partire dal Derby della prossima giornata, gli faranno riacquistare un rendimento positivo. Fantavoto 5.

Cambiaso: continua il tunnel di questo giocatore che non riesce minimamente ad alzare il suo livello e anche a Roma mette in scena una prova estremamente negativa in cui non incide in nessuna delle due fasi di gioco. Se il giocatore è questo, è tutt'altro che folle rinunciare a lui per le prossime giornate, uno dei veri flop stagionali. Fantavoto 5