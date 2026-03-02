Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni dei posticipi della 27^ giornata
Il gol di Gatti in pieno recupero permette alla Juventus di conquistare un punto prezioso all'Olimpico, nel 3-3 contro la Roma nel posticipo domenicale della 27^ giornata. Occasione persa per i giallorossi, ora a 51 punti a +3 dal Como quinto. Invariata la distanza dalla Juventus, che sale a 47 ma sempre a -4 dal quarto posto Champions. Nella domenica di campionato, ad aprire le danze è stato il Milan con la vittoria dello Zini contro la Cremonese nei minuti di recupero (0-2), prima del successo prestigioso del Sassuolo con l'Atalanta (2-1) al Mapei. Il ko della Lazio a Torino ha invece regalato a D'Aversa un esordio da tre punti, prima dello spettacolare pareggio tra Roma e Juventus. Oggi chiudono il programma Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina.
Serie A, 27^ giornata
Parma-Cagliari 1-1
Como-Lecce 3-1
Hellas Verona-Napoli 1-2
Inter-Genoa 2-0
Cremonese-Milan 0-2
Sassuolo-Atalanta 2-1
Torino-Lazio 2-0
Roma-Juventus 3-3
Pisa-Bologna 02/03/2026 Lunedì 18.30
Udinese-Fiorentina 02/03/2026 Lunedì 20.45
La classifica aggiornata di Serie A in attesa dei posticipi di lunedì:
Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Sassuolo 38
Bologna 36*
Lazio 34
Parma 33
Udinese 32*
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24*
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15*
Verona 15
* Una partita in meno
Di seguito invece le probabili formazioni delle due partite rimanenti della 27^ giornata di Serie A:
PISA-BOLOGNA - Lunedì 2 marzo, ore 18.30
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Iling Jr; Stojlkovic. Allenatore: Hiljemark.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Italiano.
---------------------------
UDINESE-FIORENTINA - Lunedì 2 marzo, ore 20.45
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
