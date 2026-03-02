L'ex Inter Pirola: "Sono un professionista, se chiamasse il Milan direi sì"

Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 dell'Olympiacos, a MilanNews.it racconta il suo percorso e l'esperienza che sta vivendo in Grecia: "Ognuno ha il suo percorso. Io sono contento di fare questo percorso all'Olympiacos, poi magari un giorno arriverà anche il mio turno di essere titolare in una big come Milan, Inter o Juventus. In questi anni ho imparato che ognuno ha il suo percorso, devi guardare te stesso e aspettare l'occasione giusta".

Si è parlato e si parla di un possibile interesse del Milan per te. Ti piacerebbe andare al Milan o visto il tuo passato all'Inter escluderesti questa possibilità?

"Sono un professionista, se arrivasse la chiamata del Milan non potrei non essere contento. Io tifo Inter da bambino, ma quando entri nel mondo del calcio si creano delle dinamiche e tu devi fare il tuo lavoro e devi cogliere le occasioni".