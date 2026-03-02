Dal +7 al +4, la Roma butta via due punti contro la Juve. Gasperini: "Siamo un po' passivi"

La Roma accarezza il colpo grosso, ma alla fine deve accontentarsi di un 3-3 contro la Juventus al termine di una gara intensa e ricca di episodi. I giallorossi interpretano il match con coraggio e qualità, sbloccandolo nel primo tempo con il destro a giro di Wesley dopo una partenza aggressiva e diverse occasioni create. Nella ripresa, incassato l’1-1 di Conceicao, la squadra di Gian Piero Gasperini reagisce con forza: Ndicka riporta avanti i suoi e Malen firma il tris in contropiede, sfruttando gli spazi concessi dai bianconeri.

Quando la partita sembra in controllo, la Roma però si abbassa e concede campo. Boga riapre il match e nel recupero arriva la beffa con la zampata di Gatti su punizione. Nel post gara il tecnico dei capitolini ha analizzato con lucidità tutti gli episodi del match: "Non è solo l’ultimo minuto, è stato anche il primo gol. Siamo un po’ passivi: vediamo il nostro campionato pieno di queste situazioni nei finali, dove le squadre buttano gente strutturata sul gioco aereo. Potevamo fare un po’ meglio”.

Il tecnico della Roma ha poi aggiunto: "Ci può stare abbassarsi nel finale per sfruttare la velocità come sul terzo gol di Malen. Dovevamo essere più fisici, l’uscita di Cristante sul gioco aereo ci toglie qualcosa. Sono tre gol molto simili, palle buttate da lontano: sul primo merito a Conceicao, sugli altri siamo stati passivi. Potevamo andare a 7 punti, siamo ancora lì e una partita del genere non ci deve abbattere".