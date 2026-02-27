TMW Radio Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di Serie A nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Roma-Juve sfida decisiva?

"Roma superiore ora alla Juve, anche se la Juve ha sfiorato l'impresa in Champions, sono andate via tante di quelle energie...e sapendo che tipo di calcio fa la Roma, con pressing, non so se la Juve può reggere fisicamente questa sfida".

Chi sceglie tra Spalletti e Gasperini?

"Gasperini. Quello che ha fatto all'Atalanta, con giocatori sconosciuti che sono diventati quello che sono. Quello che tocca diventa oro. Non c'è nessuno forte come lui ora".

Juve, può pesare l'incavolatura per l'eliminazione in Champions?

"Per me alla Juve sanno l'importanza di questa sfida, ma credo che non abbiano la condizione fisica per reggere questa Roma. La Roma non ha vinto uno scontro diretto ma questo è il momento giusto per farlo, contro una Juve stanca e delusa dall'eliminazione di Champions. La Roma ha la grande chance si mettersi a -7 la Juve, la vedo favorita".

Possibile che la Juve rinnovi con Vlahovic:

"Ci credo, ne stanno parlando, anche la Juve ci crede. Conviene a entrambe. Vlahovic non ha mercato, se va in Inghilterra lo spaccano in due, gli conviene ripartire dalla Juve a 6 mln, che è anche tanto rispetto a quello che ha fatto. Ripartire senza grosse pressioni e con uno Spalletti che ti vuole, mi sembra la soluzione migliore".

Tra Bremer e Mancini chi è più forte?

"Bremer è più completo, Mancini negli ultimi anni a Roma ha stupito, al di là di certi comportamenti. Già essere accostato a Bremer vuol dire aver fatto un ottimo lavoro".

L'Inter può avere un contraccolpo col Genoa?

"E' una squadra solida il Genoa, ma l'Inter è superiore e credo che vincerà".