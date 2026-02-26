Podcast TMW È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini

La notte di Bergamo, il successo contro il Borussia Dortmund, adesso non lascia più spazio a dubbi: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gian Piero Gasperini. E ci ha provato già con Ivan Juric, in una scelta logica, comprensibile, ma fallendo nel tentativo. Adesso no. Adesso Raffaele Palladino sta dimostrando di essere "un predestinato", come ha spiegato ieri Luca Percassi.

Percassi innamorato di Palladino: le parole del numero uno della Dea

"Penso, come dici tu giustamente, che arrivi poco dopo Dublino, poco dietro Dublino, ma solo perché Dublino ci ha permesso di conquistare un trofeo. Questa sera io penso che sia stata giocata la partita perfetta, una partita straordinaria, quindi faccio un grandissimo complimento al mister, ai ragazzi e a tutto il pubblico, che anche stasera è stato veramente straordinario dal primo minuto all’ultimo.Fin dal primo momento, dopo la partita di andata, quando siamo rientrati in albergo, il mister e il direttore avevano la convinzione di non essere riusciti a esprimere la migliore Atalanta a Dortmund. Erano convinti di poter trovare la chiave giusta e devo dire che il mister ci ha sempre creduto. Nonostante i pochi giorni e le poche ore a disposizione è riuscito a toccare le corde giuste. Questo è veramente un allenatore predestinato, per le sue qualità e per le sue visioni, e per tutto il calcio italiano è un piacere vederlo lavorare a questi livelli. La prossima partita sarà contro una delle due squadre che sono prime in classifica nei rispettivi campionati. Con il Bayern non abbiamo mai giocato, con l’Arsenal abbiamo giocato in casa l’anno scorso, ma non abbiamo mai giocato a Londra. Per tutto il popolo bergamasco e per chi vuole bene all’Atalanta sarà comunque qualcosa di straordinario e penso che ci renderemo conto della vittoria di stasera man mano che passeranno le ore."