Serie B, i migliori difensori dopo la 27ª giornata: Tiritiello poi è bagarre a 4
È stato un turno di Serie B, il 27° appena andato in archivio, ricco di risultati soprendenti.
Soprattutto in vetta dove il Venezia pareggia in casa del Sudtirol, facendosi agganciare dal Monza che venerdì ha avuto la meglio sulla Virtus Entella. Secondo pareggio consecutivo, invece, per il Frosinone nel big match contro il Catanzaro. Perde, per la prima volta dopo 14 giornate, il Palermo che cade, a sorpresa, sul campo del Pescara.
In coda, oltre che il Delfino, tre punti importantissimi per il Bari contro la Sampdoria (secondo ko di fila) e per la Reggiana che supera lo Spezia al 'Picco'.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori difensori del campionato cadetto dopo la ventisettesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Difensori
1. Tiritiello (Virtus Entella) 6.41 (17)
2. Ceccaroni (Palermo) 6.29 (26)
3. Bracaglia (Frosinone) 6.28 (23)
4. Bani (Palermo) 6.27 (22)
5. Svoboda (Venezia) 6.26 (17)
