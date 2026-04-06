Atalanta, il rush finale nerazzurro riparte da Lecce. Palladino insegue l'Europa

Una Pasquetta in Puglia per i tre punti. L’Atalanta di mister Raffaele Palladino riparte dopo la pausa per le Nazionali dallo stadio Via del Mare contro il Lecce per cominciare un rush finale che ha un solo obiettivo: ritornare in Europa. I nerazzurri non vincono in trasferta da più di un mese (0-2 contro la Lazio) e la continuità sarà la base per provare ad agguantare il quinto o il sesto posto, considerando anche quelli che saranno gli scontri diretti successivi contro Roma e Juventus.

Una gara non facile per i bergamaschi visto che gli uomini di Di Francesco hanno bisogno di punti per provare a raggiungere la salvezza in un contesto dove tutte le squadre impegnate a lottare per non retrocedere sono incollate, e una sconfitta può addirittura risultare fatale. La concentrazione dovrà essere alta, anche perché l’Atalanta dovrà fare a meno sia di Isak Hien che, soprattutto, della punta Gianluca Scamacca per infortunio.

Due assenze importanti che gli orobici compenseranno con l'esperienza di Djimsiti (dove al Via del Mare potrebbe raggiungere Bonacina in termini di presenze totali con la casacca atalantina) e il grande ex Nikola Krstovic che oggi è trascinatore dell’attacco bergamasco. Palladino insegue i tre punti, ma è l’Atalanta ad essere la vera padrona del suo destino.