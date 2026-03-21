Serie B, Cesena-Catanzaro: prima in casa per Cole, ospiti per blindare i playoff

La Serie BKT scende in campo prima della sosta per le nazionali con la 32ª giornata, che, tra le altre, mette di fronte Cesena e Catanzaro, una gara tra due squadre dagli umori opposti.

COME ARRIVA IL CESENA - Dopo il pareggio interno con il Frosinone ed il conseguente esonero di Mignani, la società ha deciso, con grande sorpresa di tutti, di affidare la panchina ad Ashley Cole. La prima uscita nell'infrasettimanale sul campo del Mantova, è stata negativa, con una sonora sconfitta per 3-0 e una prestazione non convincente. Adesso i bianconeri hanno un solo punto di vantaggio sul nono posto dell'Avellino e hanno bisogno disperato di una vittoria, che manca ormai dal 6 febbraio contro il Pescara, per difendere l'ultimo posto valido per i playoff.

COME ARRIVA IL CATANZARO - Gli ospiti non sono scesi in campo nel turno infrasettimanale: la gara contro il Modena è stata infatti rinviata per maltempo, e hanno potuto concentrare tutte le energie su questa partita. I ragazzi di Aquilani vengono da due vittorie consecutive contro Empoli e Padova, che ha permesso loro di consolidare il quinto posto e sperare di avvicinare il quarto posto, che dista virtualmente tre punti qualora le Aquile dovessero trovare la vittoria nel recupero.