Serie B, Carrarese-Sampdoria: la salvezza passa dallo Stadio dei Marmi

Il turno infrasettimanale mette in campo la 31ª giornata di Serie BKT, che, tra le altre, mette in campo la sfida tra Carrarese e Sampdoria. Una gara delicata, tra due squadre che hanno disperato bisogno di punti salvezza per tirarsi fuori dalle zone calde della classifica.

COME ARRIVA LA CARRARESE - I padroni di casa arrivano da un buon pareggio in rimonta sul campo della Juve Stabia, che ha fatto dimenticare l'amara sconfitta precedente contro il Palermo. Per i ragazzi di Calabro però, è necessario ritrovare i tre punti, che mancano ormai dal 23 gennaio contro l'Empoli, per tenere lontana la zona playout.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - I blucerchiati, appena affidati ad Attilio Lombardo, hanno strappato un pareggio di lusso contro la capolista Venezia. Un punto importante, che ha permesso ai genovesi di smuovere la classifica e portarsi a pari merito con Mantova, Bari ed Entella. Adesso serve una vittoria per uscire dalla crisi e superare in classifica la stessa Carrarese.