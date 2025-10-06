Juve NG, Brambilla: "Alcune scelte arbitrali un po' dubbie. Felici per Pedro Felipe in 1ª squadra"

"Siamo anche dispiaciuti per alcune scelte arbitrali un po' dubbie, ma non è mia intenzione soffermarmi su questi temi". Il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna per 4-2 contro la capolista Ravenna: "Noi abbiamo perso le ultime due partite prendendo quattro reti a match, di conseguenza dobbiamo analizzare come li abbiamo incassati. In più, ci sono alcuni momenti all'interno delle partite in cui noi, probabilmente per la giovane età, abbassiamo l'attenzione e veniamo puniti. - spiega il tecnico bianconero come riporta il sito del club - Il primo tempo è stato equilibrato, loro hanno avuto maggiormente il controllo del pallone, ma nel complesso non è stato un primo tempo bello da vedere".

"Nella ripresa penso che alla fine avremmo meritato il pareggio, di conseguenza siamo dispiaciuti per il risultato e siamo anche dispiaciuti per alcune scelte arbitrali un po' dubbie, ma non è mia intenzione soffermarmi su questi temi. Detto ciò noi dobbiamo continuare a stimolare i ragazzi nel loro percorso di crescita, dobbiamo soltanto continuare a lavorare. Arrivavamo da due vittorie in cui avevamo concesso poco, poi contro la Sambenedettese e contro il Ravenna abbiamo concesso di più e i nostri avversari sono stati bravi a sfruttare queste opportunità.

È il quarto anno che sono qua, è motivo di orgoglio se la Prima Squadra attinge dalla nostra rosa quando ha bisogno e anche oggi siamo felici per la chiamata di Pedro Felipe che vivrà una bellissima serata in un fantastico contesto".