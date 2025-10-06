Serie C, rinviate le gare di Juventus NG e Inter U23: si giocheranno il 21 e 22 ottobre
La Lega Pro con una nota sui propri canali ufficiali ha annunciato il rinvio, a causa dei giocatori convocati nelle varie nazionali, delle sfide di Juventus Next Gen e Inter Under 23. Le due formazioni dunque non scenderanno in campo in questo fine settimana e recupereranno le sfide, rispettivamente contro Campobasso e Renate, a fine mese. Questo il comunicato:
"POSTICIPO GARE - 9a GIORNATA GIRONE DI ANDATA
La Lega Pro, in applicazione della Circolare n. 15 del 12.08.2025, ha disposto, a parziale modifica del Com. Uff. n.11/DIV del 12.09.2025, che le sottoindicate gare siano posticipate alla data e all’orario di seguito riportato:
MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2025
GIRONE A
INTER U23 - RENATE Ore 16.30
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2025
GIRONE B
JUVENTUS NEXT GEN - CAMPOBASSO Ore 14.30".