Lazio Women, Grassadonia: "Squadra camaleontica. Ci tenevamo a vincere all'esordio"

Esodio della Lazio Women nel campionato di Serie A femminile, con le biancocelesti che hanno battuto il Como Women nella prima giornata della stagione 2025-2026: 1-2 in terra lariana il finale di gara.

A margine della stessa, per commentare il successo centrato, ha parlato mister Gianluca Grassadonia: "Le ragazze sono state veramente brave, era la prima di campionato contro una squadra che si è rinforzata tantissimo in estate, ma noi volevamo partire bene: venivamo dalla gara contro la Roma di Women's Cup che è stata un'onta difficile da superare, e anche per questo ci tenevamo di più a un certo tipo di esordio. Avevamo diverse assenze, ma abbiamo trovata una quadra, la mia Lazio è stata camaleontica e ha capito il senso della gara: faccio i complimenti alle titolari, a chi è subentrata, a chi si è adattata in ruolo non suo".

L'allenatore conclude poi: "Non siamo inferiori a nessuno, questa è la stagione della maturità e della consapevolezza. Dovevamo rispondere 'presente', e le ragazze lo hanno fatto, in un campionato livellato verso l'alto: l'impronta delle ragazze alla gara mi è piaciuto, c'è da migliorare sulla gestione della palla ma ho visto che la squadra ha messo in campo quanto facciamo in settimana".