Italiano travolge 4-0 Gilardino, ma nel post partita se la prende con Rowe: "Ci deve tre gol"

Archiviato l'1-1 col Friburgo in Europa League, il Bologna si è ributtato sul campionato offrendo una bella prova di forza: al Dall’Ara la squadra di Vincenzo Italiano ha dominato il Pisa vincendo 4-0 nella 6ª giornata di Serie A. Dopo un avvio arrembante, i rossoblù passano al 24’ con Cambiaghi su invenzione di Orsolini e assist di Dallinga, poi al 38’ Moro firma il raddoppio su punizione dopo il rosso a Touré. Due minuti più tardi, ancora Orsolini cala il tris, chiudendo un primo tempo perfetto per intensità e qualità. Nella ripresa arriva anche il poker di Odgaard al 53’, bravo a deviare in rete un tiro sporcato da Caracciolo. Italiano dà spazio alle seconde linee senza che il ritmo cali, mentre Skorupski resta inoperoso. Al triplice fischio, il Bologna celebra la terza vittoria consecutiva in casa, relegando invece il Pisa in fondo alla classifica.

L'analisi di mister Italiano

"Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi, come l'abbiamo approcciata. Era importante dare valore al pareggio di Lecce. Ho rivisto la ferocia e lo spirito che ci ha contraddistinto lo scorso anno. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché passiamo una bella sosta. Rowe? Rowe ci deve tre gol, l'ho detto davanti a tutti. Si deve attivare per farli perché quando un attaccante inizia a segnare è un valore aggiunto per tutti. Non penso l'abbia fatto apposta, ma lì deve migliorare".

L'analisi di mister Gilardino

"Difficile commentare una partita del genere. Devo fare un'analisi dei primi 24 minuti in cui abbiamo mantenuto la nostra identità vista nelle passate partite. Poi dall'espulsione al secondo e terzo gol abbiamo abbandonato la partita ed è una cosa che non possiamo permetterci di fare. Oggi sono venuti a mancare alcuni dettagli. Nei primi 20 minuti potevamo concretizzare meglio alcune situazioni. Ora c'è da tenere la fiducia alta: siamo una squadra giovane e forse queste sconfitte possono servire per ripartire. Dobbiamo avere una certa mentalità".