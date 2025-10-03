TMW Radio McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti

Un inizio di stagione non eccezionale per Scott McTominay, sorpresa della scorsa annata in casa Napoli. Ma cosa serve per ritrovarlo al meglio? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "E' un problema, ma è un ottimo calciatore, che lo scorso anno ha fatto la differenza. Credo che debbano trovare le misure lui e De Bruyne, ora diamo le colpe al belga per questo momento dello scozzese, che lo scorso anno ha fatto qualcosa di eccezionale. Ci ha abituati comunque troppo bene".

Massimo Bonanni: "Penso che agli occhi di tutti c'è lo scorso campionato, che sta falsando la valutazione attuale. Ha fatto poco o niente dal punto di vista realizzativo quest'anno, ma quello dello scorso anno ha over-performato. Sarà un'annata in cui farà 5-7 gol, rimarrà decisivo comunque senza segnare tanto".

Daniele Garbo: "Mi sembra un falso problema. Lo scorso anno è stato il migliore, credo sia un momento così, neanche il Napoli è brillantissimo ed è normale. Non si pesta i piedi con De Bruyne, i grandi calciatori sanno giocare insieme. Deve ancora coordinarsi con De Bruyne e basta".

Paolo De Paola: "La qualità del Napoli si vede comunque lì in mezzo. Non farà più le sue sfuriate ma c'è una coralità di qualità che fa la differenza, come nelle grandi squadre. Quando le partite diventano spinose, è la qualità dei giocatori che può fare la differenza".

Massimo Orlando: "Sono grandi campioni, poi troveranno la quadra lì in mezzo. Conte poi è molto bravo a trovare le posizioni. Credo che sia solo una questione di tempo. McTominay è talmente fondamentale che non puoi metterlo in discussione. Il centrocampo per me sarà sempre questo. McTominay ora non è decisivo, ma quando andrà al 100%? Gli altri si dovrebbero preoccupare".