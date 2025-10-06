Reggiana, Salerno: "Buone sensazioni sul derby. Non possiamo vincerle tutte sennò andiamo in A"

“Con quello vinto in Serie C questo è il derby più bello. Avevo avuto buone sensazioni e l’avevo detto anche al direttore Fracchiolla, ma lui è talmente scaramantico che non voleva sentirmi”. Il presidente della Reggiana Carmelo Salerno è raggiante parlando del successo sul Cesena che ha dato seguito all’ottimo avvio di stagione dei granata: “Vincere i derby è sempre emozionante per tutti noi e per i tifosi. Poi a Cesena spesso ci è andata bene visto che non perdiamo lì da 21 anni. - prosegue ancora Salerno – Ho rivisto tante volte le reti e sono talmente belle che le faranno rivedere ancora un po', è stata una grande Regia”.

Salerno poi si sofferma sui nove punti conquistati in queste prime sette gare sottolineando come si tratti di un ottimo avvio per una formazione che è partita con un nuovo progetto e diversi giovani – come Bonetti o Motta – che si stanno mettendo in mostra grazie anche al lavoro del ds e di mister Dionigi che si sono calati appieno nella filosofia della società emiliana.

Il presidente granata si sofferma poi anche sul campionato di Serie B in generale e su quello che ha detto in questo primo scorcio di stagione: “Al solito si tratta di un torneo difficile, con qualche sorpresa negativa. Vedo davanti a tutte Venezia, Palermo e Monza, ma anche il Modena. Per il resto è tutto abbastanza livellato. Nel complesso abbiamo quel che meritiamo, anche se è vero che con Catanzaro e Spezia potevamo vincere, però con l’Empoli loro rimasero in nove, a Castellammare abbiamo sofferto. Non possiamo vincerle tutte, sennò andremmo dritti in A”.

Infine uno sguardo alla società che “prima o poi verrà venduta” con qualche interesse all’orizzonte poco concreto e sette-otto situazioni in passato che non hanno però portato a nulla.