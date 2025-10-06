Focus TMW Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10

Settima giornata di Serie B che va in archivio fra conferme e novità. In vetta alla classifica continua il momento fantastico del Modena che batte la Virtus Entella tenendo così sempre a due lunghezze di distanza il Palermo che supera lo Spezia in terra ligure. Cade, invece, male il Frosinone sul campo di un Venezia in ascesa. A Cesena arriva il secondo ko consecutivo. Weekend positivo, infine, per Bari e Sampdoria che centrano la prima vittoria stagionale.

Andando a confrontare la graduatoria attuale con quella della stagione 2024/2025 alla medesima giornata vediamo come la formazione di Andrea Sottil sia ad un passo dalla doppia cifra in termini di punti in più (+9), con anche il Frosinone in prossimità (+8). Bene anche la Carrarese (+6) e il Palermo (+4). 'Pareggio di bilancio', invece, per ben tre squadre: Cesena, Sudtirol e Reggiana. Fra i saldi negativi, infine, spicca lo Spezia che ha ben dieci punti in meno dello scorso anno. Solo un -3 per Bari e Sampdoria.

CLASSIFICA

Modena 17 (+9 rispetto alla Serie B 2024/25 dopo sette giornate)

Palermo 15 (+4)

Frosinone 14 (+8)

Venezia 12 (in Serie A)

Avellino 12 (in Serie C)

Cesena 11 (=)

Monza 11 (in Serie A)

Carrarese 10 (+6)

Juve Stabia 10 (-1)

Sudtirol 9 (=)

Reggiana 9 (=)

Empoli 9 (in Serie A)

Padova 8 (in Serie C)

Catanzaro 6 (-1)

Virtus Entella 6 (in Serie C)

Bari 6 (-3)

Pescara 5 (in Serie C)

Sampdoria 5 (-3)

Mantova 4 (-6)

Spezia 3 (-10)