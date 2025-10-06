Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sala sul nuovo stadio: "Il nome una scelta di Inter e Milan. Per me è sempre stato San Siro"

Sala sul nuovo stadio: "Il nome una scelta di Inter e Milan. Per me è sempre stato San Siro"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 13:23Serie A
di Alessio Del Lungo

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è stato sollecitato su temi relativi al nuovo stadio a margine delle celebrazioni per il 165° anniversario della polizia locale. Il primo cittadino è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui CalcioeFinanza.it, spiegando così come sarà deciso il nome dell'impianto: "È una scelta delle squadre, ed è evidente che non è escluso un naming, una sponsorizzazione, come in tutti gli stadi europei e mondiali. Esprimo solo un mio pensiero non da sindaco, ma da tifoso. Io - spiega onestamente - non sono mai riuscito a chiamarlo Meazza, nel rispetto della figura di Meazza, a me piace molto San Siro, però questo è proprio il mio vissuto".

Quindi qual è la sua idea a proposito? Può sbilanciarsi oppure preferisce non pronunciarsi in merito?
"È qualcosa su cui io non devo aggiungere, da sindaco, una singola parola. Abbiamo ancora da lavorare, non dimentichiamoci che per arrivare a un atto notarile bisogna lavorare".

Ha avuto contatti con Inter e Milan?
"Gli uffici, non io. Io - specifica Sala - ho sentito il notaio per essere rassicurato sul fatto che si possa arrivare al rogito entro il 10 novembre, mi ha detto che ci si può arrivare, ovviamente - conclude - bisogna lavorarci".

Articoli correlati
Il sindaco di Milano sul nuovo stadio: "A Inter e Milan sto dicendo: 'Dovete correre'"... Il sindaco di Milano sul nuovo stadio: "A Inter e Milan sto dicendo: 'Dovete correre'"
Approvata vendita San Siro a Inter e Milan, il sindaco Sala: "Pronti per eventuali... Approvata vendita San Siro a Inter e Milan, il sindaco Sala: "Pronti per eventuali ricorsi"
Sindaco Milano: "San Siro, ho fatto tutto quello che potevo. Mi auguro decisione... Sindaco Milano: "San Siro, ho fatto tutto quello che potevo. Mi auguro decisione a favore"
Altre notizie Serie A
La Colombia deve rinunciare a Mina: pesa l'infortunio post-Udinese, resterà a Cagliari... La Colombia deve rinunciare a Mina: pesa l'infortunio post-Udinese, resterà a Cagliari
Lazio, dietrofront Rovella: ha deciso di non operarsi. Proseguirà la terapia conservativa... Lazio, dietrofront Rovella: ha deciso di non operarsi. Proseguirà la terapia conservativa
Braida toglie la Juve dalla corsa scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan e Roma"... Braida toglie la Juve dalla corsa scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan e Roma"
Eranio vota Allegri: "È un 'volpone': il suo è un Milan operaio che lavora per uno... Eranio vota Allegri: "È un 'volpone': il suo è un Milan operaio che lavora per uno scopo"
Bologna, tifoso speciale sugli spalti nel match con il Pisa. Al Dall'Ara presente... Bologna, tifoso speciale sugli spalti nel match con il Pisa. Al Dall'Ara presente Calafiori
Lazio, Isaksen racconta il calvario con la mononucleosi. Poi assicura: "Ora sono... Lazio, Isaksen racconta il calvario con la mononucleosi. Poi assicura: "Ora sono in forma"
Retroscena Ahanor: il Milan lo aveva seguito a lungo prima dell'accordo con l'Atalanta... Retroscena Ahanor: il Milan lo aveva seguito a lungo prima dell'accordo con l'Atalanta
Pasqualin: "Vi racconto come è nato il mio rapporto con Gattuso. Ai tempi di Glasgow"... TMWPasqualin: "Vi racconto come è nato il mio rapporto con Gattuso. Ai tempi di Glasgow"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
3 Theo Hernandez, niente Atletico Madrid oppure Como. E quante frecciate al Milan
4 Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"
5 Confermata la diagnosi, la Juventus di Tudor ha la pareggite. E il popolo bianconero fischia
Ora in radio
TMW News 19:05TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Como in Australia: c’è il sì della UEFA. Tutti i dettagli della decisione
Immagine top news n.1 Italia, Gravina: "Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo"
Immagine top news n.2 181 giocatori partono per le nazionali: tutti i convocati di Serie A, squadra per squadra
Immagine top news n.3 Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Immagine top news n.4 Molto più che un vice Dybala: Soulé è già il riferimento tecnico della Roma di Gasperini?
Immagine top news n.5 La Serie A arriva alla seconda sosta senza esoneri. Non accadeva da otto anni
Immagine top news n.6 Classifiche a confronto: la Roma vola con Gasp! Juve come un anno fa, crollo Toro
Immagine top news n.7 Milan ‘anti-allegriano’ per il ritorno allo Stadium di Max. 0-0 firmato Maignan, Pulisic e Leao
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli analizza la Serie C: “Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B”
Immagine news Serie C n.2 Carpi, il dg Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato? L'Ascoli"
Immagine news Serie A n.3 Leao "bacchettato" anche da Allegri: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Colombia deve rinunciare a Mina: pesa l'infortunio post-Udinese, resterà a Cagliari
Immagine news Serie A n.2 Lazio, dietrofront Rovella: ha deciso di non operarsi. Proseguirà la terapia conservativa
Immagine news Serie A n.3 Braida toglie la Juve dalla corsa scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan e Roma"
Immagine news Serie A n.4 Eranio vota Allegri: "È un 'volpone': il suo è un Milan operaio che lavora per uno scopo"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, tifoso speciale sugli spalti nel match con il Pisa. Al Dall'Ara presente Calafiori
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Isaksen racconta il calvario con la mononucleosi. Poi assicura: "Ora sono in forma"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Aiello: "Vogliamo consolidare la B e costruire basi solide per il futuro”
Immagine news Serie B n.2 Monza, Baldissoni: "Mister Paolo Bianco non è mai stato a rischio"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Lovisa: "Ho bisogno di fare gavetta, un altro anno qui mi farà bene"
Immagine news Serie B n.4 Ternana, multa di 5.000 euro e tre mesi di inibizione per l'ex presidente D'Alessandro
Immagine news Serie B n.5 SudTirol, infortunio alla mano per il portiere Adamonis. Salterà gli impegni con la Lituania
Immagine news Serie B n.6 Venezia, sabato amichevole contro gli sloveni del Primorije. Per preparare al meglio l'Empoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Zauli analizza la Serie C: “Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B”
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Golemic: "Questa squadra ha un cuore che non conosce resa"
Immagine news Serie C n.3 Carpi, il dg Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato? L'Ascoli"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanini esonerato dalla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.5 Secondo pareggio di fila per il Cittadella, Marchetti avverte: "Non siamo ancora guariti"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, regolarmente corrisposti gli stipendi e i relativi contributi riferiti ad agosto: la nota
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
Immagine news Calcio femminile n.2 Buona la prima per Dragoni: dopo mesi bui per l'infortunio arriva subito un gran gol
Immagine news Calcio femminile n.3 Da Linari in Inghilterra a Caruso in Germania: le italiane brillano all'estero e vanno a segno
Immagine news Calcio femminile n.4 Al via la Serie A Women. In archivio la 1ª giornata: pari Juve, vince la Roma. Risultati e classifica
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili sul ko con la Lazio: "Penalizzate. Nemmeno il pari mi avrebbe fatto felice"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 1ª giornata - Il turno si chiude con la vittoria in rimonta del Milan sul Genoa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso