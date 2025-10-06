Sala sul nuovo stadio: "Il nome una scelta di Inter e Milan. Per me è sempre stato San Siro"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è stato sollecitato su temi relativi al nuovo stadio a margine delle celebrazioni per il 165° anniversario della polizia locale. Il primo cittadino è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui CalcioeFinanza.it, spiegando così come sarà deciso il nome dell'impianto: "È una scelta delle squadre, ed è evidente che non è escluso un naming, una sponsorizzazione, come in tutti gli stadi europei e mondiali. Esprimo solo un mio pensiero non da sindaco, ma da tifoso. Io - spiega onestamente - non sono mai riuscito a chiamarlo Meazza, nel rispetto della figura di Meazza, a me piace molto San Siro, però questo è proprio il mio vissuto".

Quindi qual è la sua idea a proposito? Può sbilanciarsi oppure preferisce non pronunciarsi in merito?

"È qualcosa su cui io non devo aggiungere, da sindaco, una singola parola. Abbiamo ancora da lavorare, non dimentichiamoci che per arrivare a un atto notarile bisogna lavorare".

Ha avuto contatti con Inter e Milan?

"Gli uffici, non io. Io - specifica Sala - ho sentito il notaio per essere rassicurato sul fatto che si possa arrivare al rogito entro il 10 novembre, mi ha detto che ci si può arrivare, ovviamente - conclude - bisogna lavorarci".