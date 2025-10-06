Di Canio: "De Bruyne è stratosferico. L'Inter a Como si sarà detta: 'Siamo stati dei coglioni'"

Paolo Di Canio, ex attaccante che in Italia ha giocato con Lazio, Juventus, Napoli e Milan, è ormai da tempo opinionista per Sky Sport e così ha voluto commentare la gestione di Kevin De Bruyne intrapresa da Antonio Conte. "È un giocatore stratosferico, si sente ancora tale, ma è da capire fisicamente e nella squadra. Sentendo di dare più di altri per la sua forza, quei palloni in Champions li dà lui, Del Piero, Pirlo la dava, Modric e gli altri devono solo spingere, ma Conte deve far quadrare tutto, ora il Napoli prende tutti alti".

Qualcosa però non convince Di Canio, una scelta a livello tattico: "Lobotka va sul play avversario nell’area di là e se vieni saltato paghi dazio nello scontro diretto, quello non mi piace". Oltretutto lo slovacco si è infortunato nel match contro il Genoa e ora le sue condizioni saranno da valutare in vista della ripresa.

Infine ha dato pure un parere sull'Inter: "Avrà motivazioni in più, l’anno scorso a Como nello spogliatoio quando piangono poi si saranno detti 'siamo stati dei coglioni' perché sono forti se lo saranno detti. La Champions è un’opportunità, ma il campionato sanno che sarà equilibrata e il Napoli può soffrire quest’anno".