Video Serie C, in archivio l'8ª giornata: la gol collection delle gare della domenica

Con la giornata di ieri, domenica 5 ottobre, è andata in archivio l'8ª giornata del campionato di Serie C, che ieri ha visto vincere Vicenza e Salernitana, che hanno riconquistato la vetta in solitaria dei rispettivi gironi. Nel Girone B, invece, galoppa il Ravenna, che non senza soffrire in un infinito match contro la Juventus Next Gen, hanno vinto.

Diamo anche conto di quello che è stato, nel complesso, il turno:

SERIE C, 8ª GIORNATA

GIRONE A

Union Brescia-Pergolettese 0-0

Giana Erminio-Lumezzane 2-1

19' Rolando (L), 82' e 90'+3 Akammadu (G)

Renate-Cittadella 0-0

Virtus Verona-Lecco 2-2

13' Metlika (L), 37' Sipos (L), 58' Zarpellon (V), 89' Pagliuca (V)

Novara-Triestina 0-0

Pro Patria-Trento 2-2

33' Udoh (P), 57' [rig.] Capone (T), 64' Mastroianni (P), 69' Giannotti (T)

Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 4-0

19' Burruano, 28' Comi, 59' e 90'+2 Mallahi

Alcione Milano-LR Vicenza 0-1

45' Rada

Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe 0-0

Inter U23-Ospitaletto Franciacorta 2-2

27' [rig.] La Gumina (I), 44' [rig.] Panatti (O), 45'+1' Pavanello (O), 90'+6' Zuberek (I)

Classifica - Vicenza 22, Lecco 18, Union Brescia 15, Inter U23 15, Alcione Milano 14, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Giana Erminio 9, Arzignano Valchiampo 9, Renate 9, Trento 8, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Novara 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B

Pianese-Livorno 2-1

34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)

Rimini-Arezzo 0-1

69’ Varela

Ascoli-Bra 4-1

33' Rizzo Pinna (A), 45'+1 e 59' Gori (A), 53' D'Uffizi (A), 90'+4 Chiabotto (B)

Ternana-Pineto 2-1

2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T), 67' Dubickas (T)

Torres-Sambenedettese 0-2

1' Eusepi, 42' Konate

Campobasso-Vis Pesaro 2-2

1' Giovannini (V), 7' e 23' Bifulco (C), 52' Vezzoni (V)

Juventus Next Gen-Ravenna 2-4

40' Spini (R), 53' Amaradio (J), 63' Luciani (R), 65' e 90'+11 Motti (R), 82' Pugno (J)

Carpi-Perugia 2-0

23' Rossini, 34' Casarini

Forlì-Guidonia Montecelio 1-0

72' Petrelli

Gubbio-Pontedera 1-1

39' [aut.] Zallu (G), 72' [aut.] Pretato (P)

Classifica - Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Carpi 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3, Rimini -4

N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti

GIRONE C

Latina-Benevento 1-0

64’ Ekuban

Atalanta U23-Foggia 1-1

40' [rig.] Cortinovis (A), 56' [rig.] Ilicic (F)

Crotone-Picerno 3-0

30' Zunno, 43' Gomez, 79' [rig.] Murano

Casertana-Casarano 0-3

61' Cajazzo, 73' Gyamfi, 82' Malcore

Catania-Siracusa 2-0

5' Lunetta, 64' Ierardi

Salernitana-Cavese 3-2

55' e 70' Inglese (S), 46' Sorrentino (C), 58' Ferrari (S), 64' Macchi (C)

Trapani-Giugliano 1-1

1' Ciuferri (T), 2' Nepi (G)

Sorrento-Monopoli 0-0

Team Altamura-Potenza 2-2

10' Petrungaro (P), 34' Felippe (P), 78' Grande (TA), 90'+2' Simone (TA)

Audace Cerignola-Cosenza 1-2

35' Emmausso (AC), 45'+5' Kouan (C), 64' Florenzi (C)

Classifica - Salernitana 19, Benevento 16, Cosenza 15, Catania 15, Casarano 15, Crotone 14, Potenza 12, Monopoli 12, Casertana 11, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Foggia 7, Sorrento 7, Giugliano 6, Trapani 5, Atalanta U23 5, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti