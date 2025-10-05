Juventus Women, Canzi: "Il pareggio con il Sassuolo? Non sono affatto due punti persi"
Come noto, ha preso il via nella giornata di ieri il campionato di Serie A Femminile, che vede in campo la 1ª giornata, che si concluderà nel pomeriggio: ieri, tra le big, in scena anche la Juventus, che non è però andata oltre lo 0-0 contro il Sassuolo.
Del confronto, ai canali ufficiali della società bianconera, ha così parlato mister Max Canzi nel post gara: "Complimenti al Sassuolo: ha fatto una buona gara, sono state brave, noi potevamo fare meglio, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Sarà un campionato lungo e complicato. Mancano 21 partite, una quantità esagerata di punti: si va avanti, sapevamo che sarebbe stato non semplice. Noi giochiamo sempre per vincere, quindi sono sicuramente due punti persi: noi ci proviamo, poi bisogna vedersela con la squadra che c’è dall’altra parte. Loro oggi (ieri, ndr) sono state brave a ottenere quello che volevano".
Intanto, riportiamo anche quello che è il programma di questo primo turno turno:
Serie A Women 1ª giornata
Ora in campo (parziale)
Como Women-Lazio 0-1
68' Le Bian
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Genoa-Milan
Già giocate
Inter-Ternana Women 4-0
10' Tomaselli, 44' Bugeja (I), 51' Tomasevic (I), 58' Wullaert (I)
Roma-Parma 4-0
9' Corelli, 28' Babajide, 56' Giugliano, 74' Dragoni
Napoli Women-Fiorentina
75' Floe
Sassuolo-Juventus 0-0