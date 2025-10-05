Juventus Women, Canzi: "Il pareggio con il Sassuolo? Non sono affatto due punti persi"

Come noto, ha preso il via nella giornata di ieri il campionato di Serie A Femminile, che vede in campo la 1ª giornata, che si concluderà nel pomeriggio: ieri, tra le big, in scena anche la Juventus, che non è però andata oltre lo 0-0 contro il Sassuolo.

Del confronto, ai canali ufficiali della società bianconera, ha così parlato mister Max Canzi nel post gara: "Complimenti al Sassuolo: ha fatto una buona gara, sono state brave, noi potevamo fare meglio, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Sarà un campionato lungo e complicato. Mancano 21 partite, una quantità esagerata di punti: si va avanti, sapevamo che sarebbe stato non semplice. Noi giochiamo sempre per vincere, quindi sono sicuramente due punti persi: noi ci proviamo, poi bisogna vedersela con la squadra che c’è dall’altra parte. Loro oggi (ieri, ndr) sono state brave a ottenere quello che volevano".

Intanto, riportiamo anche quello che è il programma di questo primo turno turno:

Serie A Women 1ª giornata

Ora in campo (parziale)

Como Women-Lazio 0-1

68' Le Bian

Domenica 5 ottobre

Ore 15:00 - Genoa-Milan

Già giocate

Inter-Ternana Women 4-0

10' Tomaselli, 44' Bugeja (I), 51' Tomasevic (I), 58' Wullaert (I)

Roma-Parma 4-0

9' Corelli, 28' Babajide, 56' Giugliano, 74' Dragoni

Napoli Women-Fiorentina

75' Floe

Sassuolo-Juventus 0-0