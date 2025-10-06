Milan ‘anti-allegriano’ per il ritorno allo Stadium di Max. 0-0 firmato Maignan, Pulisic e Leao

Nella notte del ritorno a Torino per la prima volta da ex allenatore della Juventus, Max Allegri ha avuto comunque tante altre cose alle quali pensare. E non inganni lo 0-0 finale dello Stadium, perché di spunti per quanto riguarda il Milan ne sono stati offerti. Si può partire per esempio dal miracolo di Maignan che ha evitato il peggio a inizio ripresa, ma la fotografia più efficace per raccontare dello ‘zero’ alla voce dei gol segnati a Torino riporta alle occasioni mancate da Pulisic e Leao.

E proprio verso il portoghese si sono concentrate parte delle riflessioni post-partita di Allegri. Dopo il deludente subentro contro il Napoli, in cui a mancare era stato l’atteggiamento, questa volta a venir meno per il portoghese è stato il cinismo e la voglia di colpire sui palloni decisivi. Due, le occasioni sprecate. Il risultato è una vittoria solo ‘ai punti’, un pari decisamente anti-allegriano nel concetto.

Per Allegri quella dello Stadium è stata comunque una notte da ricordare. L’affetto ricevuto dai suoi ex tifosi è stato straripante, sia prima che durante la partita, tra cori, volantini e striscioni non sono mancate le manifestazioni di amore mai spento. "Quando sono arrivato allo stadio ero emozionato, sono stato contento di rivedere le persone con cui ho gioito e perso negli 8 anni. I tifosi mi hanno accolto bene, sono contento", ha commentato Allegri in conferenza stampa.