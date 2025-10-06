Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cavese, adesivo offensivo sul pullman per Salerno: club innocente. La ricostruzione

Oggi alle 13:04Serie C
di Tommaso Maschio

Nelle scorse ore ha fatto il giro del web e dei social un video che ritrae il pullman della Cavese che all’arrivo allo stadio Arechi mostrava sul davanti una scritta offensiva nei confronti di Salerno, della Salernitana e dei suoi tifosi (Salerno merda). Un’immagine che ha scatenato le polemiche da parte dei tifosi granata che hanno chiesto alla società e al presidente Maurizio Milan di prendere provvedimenti e segnalare il tutto alle autorità competenti.

Come riporta Tuttosalernitana.com il pullman era partito da Cava de Tirreni senza alcun adesivo o scritta che fosse a favore della Cavese o contro la Selernitana. “Nel momento in cui i tifosi metelliani hanno accompagnato il pullman fino all'uscita dell'autostrada per trasmettere calore e passione in vista di un derby molto sentito, qualcuno ha ben pensato di andare oltre lo sfottò esponendo la società, i calciatori e la dirigenza ad una serie di rischi e ad una brutta figura indipendente dalla loro volontà”.

Una volta arrivati allo stadio infatti i dirigenti presenti sono stati a colloquio con le autorità di pubblica sicurezza che hanno chiesto spiegazioni sulla scritta e riscontrato la buona fede e l’innocenza della società metelliana che è apparsa sorpresa dell’adesivo, appiccicato con tutta probabilità in mezzo al caos generale, che è stato infatti prontamente rimosso. Il club fra l’altro, oltre alla caduta di stile, avrebbe rischiato anche provvedimenti disciplinari da parte della Federazione, senza contare che la presenza di quella scritta avrebbe potuto mettere a repentaglio la sicurezza non solo della squadra, ma anche dell’ordine pubblico attorno all’impianto salernitano.

