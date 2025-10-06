Capello su Juve-Milan: "Poco spettacolo, non ho capito la sostituzione di Conceicao"

Raggiunto dai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Fabio Capello ha parlato anche di quanto visto nel weekend: "L'allenatore non va in campo. Prepara le partite e i movimenti, ma davanti alla porta ci vanno i giocatori. La qualità del calcio in Italia si è abbassata. Non ci sono giocatori di grandissima qualità. Ieri il 4-0 del Bologna è stata un'eccezione. Bisogna mettere dentro la palla. Anche Leao ieri sera si è mangiato due gol incredibili. Juve-Milan non è stato un grande spettacolo. Primo tempo noiosissimo, le due squadre non hanno avuto il coraggio di rischiare.

Nel secondo tempo qualcosa in più si è visto. Da due squadre del genere ci si aspettava un po' più di spettacolo. Infatti giustamente sono stati tutti fischiati alla fine. Non ho capito la sostituzione di Conceicao".

Su un'eventuale sostituzione di Leao sul mercato di gennaio: "Non ce ne sono di attaccanti che vengono qui - la sua convinzione -. L'unico che sono riusciti a portare in Italia è Hojlund. Si era perso a Manchester ma le doti ce le ha sempre avute. Cercare un giocatore del genere e pagarlo come ha fatto il Napoli è molto difficile. Il Milan è il Milan ma quest'anno non fa le coppe e i giocatori vogliono fare la Champions".