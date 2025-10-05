Serie A Women, 1ª giornata - Esordio soddisfacente per la Lazio: battuto il Como Women

Archiviata la Serie A Women's Cup, neonata competizione di calcio femminile vinta dalla Juventus, che si aggiudica appunto la prima edizione, è tornata in campo la Serie A Women, con la prima giornata che ha preso il via nella giornata di ieri, e si concluderà nel pomeriggio odierno con il match delle ore 15:00: tra le immediate protagoniste, le tanto attese bianconere, fermate sul pareggio dal Sassuolo di mister Alessandro Spugna, ma anche Inter, Roma e Fiorentina.

A dare il via alla domenica, però, il lunch match tra Como Women e Lazio, che ha visto la vittoria della formazione capitolina, con il Como che solo sul finale ha accorciato le distanze.

Di seguito, il riepilogo:

Serie A Women 1ª giornata

Già giocate

Inter-Ternana Women 4-0

10' Tomaselli, 44' Bugeja (I), 51' Tomasevic (I), 58' Wullaert (I)

Roma-Parma 4-0

9' Corelli, 28' Babajide, 56' Giugliano, 74' Dragoni

Napoli Women-Fiorentina

75' Floe

Sassuolo-Juventus 0-0

Como Women-Lazio 1-2

68' Le Bian (L), 79' Piemonte (L), 89' Bernardi (C)

Domenica 5 ottobre

Ore 15:00 - Genoa-Milan

Concludiamo ricordando che il campionato sarà visibile su DAZN in modalità Freemium (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite saranno disponibili sul canale YouTube della Serie A Women, mentre i gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui rinnovati canali social della Serie A Women.