Serie B in nazionale: impegni per 40 giocatori. Dagasso in gol, Cherubini show con l'Italia U21

La sosta di novembre ha visto ben 40 giocatori di Serie B impegnati con le rispettive nazionali tra qualificazioni mondiali ed europee, amichevoli ed Elite League. Diverse le prestazioni di rilievo degli azzurrini e dei rappresentanti cadetti in giro per il mondo.

Italia U21: Cherubini protagonista, Dagasso in gol

Ottime notizie dall'Italia U21 impegnata nelle qualificazioni agli Europei. Luigi Cherubini della Sampdoria è stato tra i migliori: 90 minuti contro la Polonia e 86' contro il Montenegro conditi da due assist. In gol invece Matteo Dagasso del Pescara, a segno nella vittoria 4-1 contro il Montenegro dopo aver giocato entrambe le partite da titolare. Presenze anche per Alphadjo Cisse (Catanzaro), Tommaso Berti (Cesena), Lorenzo Palmisani (Frosinone) e Kevin Zeroli (Monza).

Italia U20: De Pieri in gol, pesante ko con la Germania

Nell'Elite League l'Italia U20 ha collezionato una vittoria e una pesante sconfitta. Nelle due sfide con Portogallo (1-2) e Germania (0-5) sono scesi in campo numerosi cadetti: Giacomo De Pieri (Juve Stabia) ha firmato il gol contro i lusitani, mentre hanno trovato spazio anche Patrick Nuamah e Fabio Rispoli (Catanzaro), Mattia Mannini, Filippo Reale e Giacomo Stabile (Juve Stabia), Leonardo Colombo e Jacopo Sardo (Monza), oltre a Pietro Candelari (Spezia).

Qualificazioni Euro U19: doppietta per Popov con l'Ucraina

Nelle qualificazioni agli Europei U19 ha brillato Bogdan Popov (Empoli) con l'Ucraina: due gol nelle vittorie contro Albania (3-0) e Montenegro (3-0). Presenze anche per Mattia Liberali (Catanzaro) con l'Italia e Alessio Cacciamani (Juve Stabia).

Nazionali maggiori: Haps e Korac protagonisti

Tra le nazionali maggiori spiccano le prestazioni di Ridgeciano Haps (Venezia) con il Suriname nelle qualificazioni mondiali: un assist contro El Salvador e 143 minuti complessivi, mentre Seid Korac (Venezia) ha disputato 180 minuti con il Lussemburgo contro Germania e Irlanda del Nord.

Impegni anche per Alessandro Milani (Avellino) con il Venezuela, Mehdi Dorval (Bari) con l'Algeria, i fratelli Oyono (Frosinone) con il Gabon, Giorgi Kvernadze (Frosinone) con la Georgia, Pedro Obiang (Monza) con la Guinea Equatoriale, Dennis Hadzikadunic (Sampdoria) con la Bosnia, Przemyslaw Wisniewski (Spezia) con la Polonia e John Yeboah (Venezia) con l'Ecuador.

Di seguito il dettaglio completo di quanto fatto dai giocatori in Serie B:

AVELLINO

Alessandro Milani (Venezuela)

15 novembre - Venezuela-Australia (amichevole) 1-0: in campo per 61'

19 novembre - Canada-Venezuela (amichevole) 2-0: in campo per 81'

BARI

Mehdi Dorval (Algeria)

13 novembre - Algeria-Zimbabwe (amichevole) 3-1: in campo per 29'

18 novembre - Arabia Saudita-Algeria (amichevole) 0-2: in panchina

Indrit Mavraj (Kosovo U21)

14 novembre - Cipro-Kosovo (qualificazioni Europeo) 0-4: in panchina

18 novembre - Finlandia-Kosovo (qualificazioni Europeo) 0-0: in panchina

CATANZARO

Ervin Bashi (Albania U21)

17 novembre - Albania-Ucraina (amichevole) 2-0: in campo per 90'

Alphadjo Cisse (Italia U21)

14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in campo per 16'

18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in campo per 13'

Mattia Liberali (Italia U19)

15 novembre - Italia-Bosnia Erzegovina (qualificazione Europeo) 0-0: in campo per 40'

18 novembre - Polonia-Italia (qualificazione Europeo) 0-1: in campo per 84'

Patrick Nuamah (Italia U20)

14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 90'

17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 87'

Fabio Rispoli (Italia U20)

14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 88'

17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 45'

CESENA

Tommaso Berti (Italia U21)

14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in campo per 9'

EMPOLI

Gabriele Guarino (Italia U21)

14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in panchina

Brando Moruzzi (Italia U21)

14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in panchina

18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in panchina

Bogdan Popov (Ucraina U19)

12 novembre - Ucraina-Albania (qualificazione Europeo) 3-0: in campo per 74' e un gol messo a segno

15 novembre - Ucraina-Montenegro (qualificazione Europeo) 3-0: in campo per 74' e un gol messo a segno

18 novembre - Slovacchia-Ucraina (qualificazione Europeo) 0-3: in campo per 46'

FROSINONE

Gabriele Calvani (Italia U21)

18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in panchina

Giorgi Kvernadze (Georgia)

15 novembre - Georgia-Spagna (qualificazioni Mondiale) 0-4: in campo per 34'

18 novembre - Bulgaria-Georgia (qualificazioni Mondiale) 2-1: in panchina

Anthony Oyono (Gabon)

13 novembre - Nigeria-Gabon (qualificazioni Mondiale) 4-1: in campo per 120'

Jeremy Oyono (Gabon)

13 novembre - Nigeria-Gabon (qualificazioni Mondiale) 4-1: in campo per 20'

Lorenzo Palmisani (Italia U21)

14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in campo per 90'

18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in campo per 90'

JUVE STABIA

Rares Burnete (Romania U21)

14 novembre - Finlandia-Romania (qualificazione Europeo) 2-0: in campo per 17'

18 novembre - Romania-Spagna (qualificazione Europeo) 0-2: in campo per 90'

Alessio Cacciamani (Italia U19)

15 novembre - Italia-Bosnia Erzegovina (qualificazione Europeo) 0-0: in campo per 90'

18 novembre - Polonia-Italia (qualificazione Europeo) 0-1: in campo per 36'

Giacomo De Pieri (Italia U20)

14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 59' e un gol messo a segno

17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 46'

Mattia Mannini (Italia U20)

14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 88'

17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 46'

Filippo Reale (Italia U20)

14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 76'

17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 46'

Giacomo Stabile (Italia U20)

14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 90'

17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 90'

MODENA

Niklas Pyyhtia (Finlandia)

14 novembre - Finlandia-Malta (qualificazione Mondiale) 0-1: in panchina

17 novembre - Finlandia-Andorra (amichevole) 4-0: in campo per 29' e un gol messo a segno

MONZA

Leonardo Colombo (Italia U20)

14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 76'

17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 46'

Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)

14 novembre - Kenya-Guinea Equatoriale (amichevole) 0-1: in campo per 90'

Jacopo Sardo (Italia U20)

14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 15'

17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 45'

Kevin Zeroli (Italia U21)

18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in campo per 19'

PALERMO

Joel Pohjanpalo (Finlandia)

17 novembre - Finlandia-Andorra (amichevole) 4-0: in panchina

PESCARA

Matteo Dagasso (Italia U21)

14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in campo per 90'

18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in campo per 72' e un gol messo a segno

REGGIANA

Edoardo Motta (Italia U21)

18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in panchina

SAMPDORIA

Luigi Cherubini (Italia U21)

14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in campo per 90'

18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in campo per 86' e due assist realizzati

Dennis Hadzikadunic (Bosnia Erzegovina)

15 novembre - Bosnia Erzegovina-Romania (qualificazioni Mondiale) 3-1: in panchina

18 novembre - Austria-Bosnia Erzegovina (qualificazioni Mondiale) 1-1: in campo per 90'

SPEZIA

Pietro Candelari (Italia U20)

14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 32'

Diego Mascardi (Italia U21)

14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in panchina

Vanja Vlahovic (Serbia U21)

14 novembre - Repubblica Ceca-Serbia (amichevole): 1-2: in campo per 24'

18 novembre - Serbia-USA (amichevole) 1-0: in campo per 82' e un gol messo a segno

Prezmylsaw Wisniewski (Polonia)

17 novembre - Malta-Polonia (qualificazioni Mondiale) 2-3: in campo per 78'

VENEZIA

Bjarki Bjarkason (Islanda)

13 novembre - Azerbaigian-Islanda (qualificazioni Mondiale) 0-2: in panchina

16 novembre - Ucraina-Islanda (qualificazioni Mondiale) 2-0: in panchina

Ridgeciano Haps (Suriname)

13 novembre - Suriname-El Salvador (qualificazioni Mondiale) 4-0: in campo per 81' e un assist realizzato

19 novembre - Guatemala-Suriname (qualificazioni Mondiale) 3-1: in campo per 62'

Seid Korac (Lussemburgo)

14 novembre - Lussemburgo-Germania (qualificazioni Mondiale) 0-2: in campo per 90'

17 novembre - Irlanda del Nord-Lussemburgo (qualificazioni Mondiale) 1-0: in campo per 90'

John Yeboah (Ecuador)

14 novembre - Canada-Ecuador (amichevole) 0-0: in campo per 77'

19 novembre - Ecuador-Nuova Zelanda (amichevole) 2-0: in campo per 75'