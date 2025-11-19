Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B in nazionale: impegni per 40 giocatori. Dagasso in gol, Cherubini show con l'Italia U21

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:34
La sosta di novembre ha visto ben 40 giocatori di Serie B impegnati con le rispettive nazionali tra qualificazioni mondiali ed europee, amichevoli ed Elite League. Diverse le prestazioni di rilievo degli azzurrini e dei rappresentanti cadetti in giro per il mondo.

Italia U21: Cherubini protagonista, Dagasso in gol
Ottime notizie dall'Italia U21 impegnata nelle qualificazioni agli Europei. Luigi Cherubini della Sampdoria è stato tra i migliori: 90 minuti contro la Polonia e 86' contro il Montenegro conditi da due assist. In gol invece Matteo Dagasso del Pescara, a segno nella vittoria 4-1 contro il Montenegro dopo aver giocato entrambe le partite da titolare. Presenze anche per Alphadjo Cisse (Catanzaro), Tommaso Berti (Cesena), Lorenzo Palmisani (Frosinone) e Kevin Zeroli (Monza).

Italia U20: De Pieri in gol, pesante ko con la Germania
Nell'Elite League l'Italia U20 ha collezionato una vittoria e una pesante sconfitta. Nelle due sfide con Portogallo (1-2) e Germania (0-5) sono scesi in campo numerosi cadetti: Giacomo De Pieri (Juve Stabia) ha firmato il gol contro i lusitani, mentre hanno trovato spazio anche Patrick Nuamah e Fabio Rispoli (Catanzaro), Mattia Mannini, Filippo Reale e Giacomo Stabile (Juve Stabia), Leonardo Colombo e Jacopo Sardo (Monza), oltre a Pietro Candelari (Spezia).

Qualificazioni Euro U19: doppietta per Popov con l'Ucraina
Nelle qualificazioni agli Europei U19 ha brillato Bogdan Popov (Empoli) con l'Ucraina: due gol nelle vittorie contro Albania (3-0) e Montenegro (3-0). Presenze anche per Mattia Liberali (Catanzaro) con l'Italia e Alessio Cacciamani (Juve Stabia).

Nazionali maggiori: Haps e Korac protagonisti
Tra le nazionali maggiori spiccano le prestazioni di Ridgeciano Haps (Venezia) con il Suriname nelle qualificazioni mondiali: un assist contro El Salvador e 143 minuti complessivi, mentre Seid Korac (Venezia) ha disputato 180 minuti con il Lussemburgo contro Germania e Irlanda del Nord.
Impegni anche per Alessandro Milani (Avellino) con il Venezuela, Mehdi Dorval (Bari) con l'Algeria, i fratelli Oyono (Frosinone) con il Gabon, Giorgi Kvernadze (Frosinone) con la Georgia, Pedro Obiang (Monza) con la Guinea Equatoriale, Dennis Hadzikadunic (Sampdoria) con la Bosnia, Przemyslaw Wisniewski (Spezia) con la Polonia e John Yeboah (Venezia) con l'Ecuador.

Di seguito il dettaglio completo di quanto fatto dai giocatori in Serie B:

AVELLINO
Alessandro Milani (Venezuela)
15 novembre - Venezuela-Australia (amichevole) 1-0: in campo per 61'
19 novembre - Canada-Venezuela (amichevole) 2-0: in campo per 81'

BARI
Mehdi Dorval (Algeria)
13 novembre - Algeria-Zimbabwe (amichevole) 3-1: in campo per 29'
18 novembre - Arabia Saudita-Algeria (amichevole) 0-2: in panchina
Indrit Mavraj (Kosovo U21)
14 novembre - Cipro-Kosovo (qualificazioni Europeo) 0-4: in panchina
18 novembre - Finlandia-Kosovo (qualificazioni Europeo) 0-0: in panchina

CATANZARO
Ervin Bashi (Albania U21)
17 novembre - Albania-Ucraina (amichevole) 2-0: in campo per 90'
Alphadjo Cisse (Italia U21)
14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in campo per 16'
18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in campo per 13'
Mattia Liberali (Italia U19)
15 novembre - Italia-Bosnia Erzegovina (qualificazione Europeo) 0-0: in campo per 40'
18 novembre - Polonia-Italia (qualificazione Europeo) 0-1: in campo per 84'
Patrick Nuamah (Italia U20)
14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 90'
17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 87'
Fabio Rispoli (Italia U20)
14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 88'
17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 45'

CESENA
Tommaso Berti (Italia U21)
14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in campo per 9'

EMPOLI
Gabriele Guarino (Italia U21)
14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in panchina
Brando Moruzzi (Italia U21)
14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in panchina
18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in panchina
Bogdan Popov (Ucraina U19)
12 novembre - Ucraina-Albania (qualificazione Europeo) 3-0: in campo per 74' e un gol messo a segno
15 novembre - Ucraina-Montenegro (qualificazione Europeo) 3-0: in campo per 74' e un gol messo a segno
18 novembre - Slovacchia-Ucraina (qualificazione Europeo) 0-3: in campo per 46'

FROSINONE
Gabriele Calvani (Italia U21)
18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in panchina
Giorgi Kvernadze (Georgia)
15 novembre - Georgia-Spagna (qualificazioni Mondiale) 0-4: in campo per 34'
18 novembre - Bulgaria-Georgia (qualificazioni Mondiale) 2-1: in panchina
Anthony Oyono (Gabon)
13 novembre - Nigeria-Gabon (qualificazioni Mondiale) 4-1: in campo per 120'
Jeremy Oyono (Gabon)
13 novembre - Nigeria-Gabon (qualificazioni Mondiale) 4-1: in campo per 20'
Lorenzo Palmisani (Italia U21)
14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in campo per 90'
18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in campo per 90'

JUVE STABIA
Rares Burnete (Romania U21)
14 novembre - Finlandia-Romania (qualificazione Europeo) 2-0: in campo per 17'
18 novembre - Romania-Spagna (qualificazione Europeo) 0-2: in campo per 90'
Alessio Cacciamani (Italia U19)
15 novembre - Italia-Bosnia Erzegovina (qualificazione Europeo) 0-0: in campo per 90'
18 novembre - Polonia-Italia (qualificazione Europeo) 0-1: in campo per 36'
Giacomo De Pieri (Italia U20)
14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 59' e un gol messo a segno
17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 46'
Mattia Mannini (Italia U20)
14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 88'
17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 46'
Filippo Reale (Italia U20)
14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 76'
17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 46'
Giacomo Stabile (Italia U20)
14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 90'
17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 90'

MODENA
Niklas Pyyhtia (Finlandia)
14 novembre - Finlandia-Malta (qualificazione Mondiale) 0-1: in panchina
17 novembre - Finlandia-Andorra (amichevole) 4-0: in campo per 29' e un gol messo a segno

MONZA
Leonardo Colombo (Italia U20)
14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 76'
17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 46'
Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)
14 novembre - Kenya-Guinea Equatoriale (amichevole) 0-1: in campo per 90'
Jacopo Sardo (Italia U20)
14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 15'
17 novembre - Germania-Italia (Elite League) 5-0: in campo per 45'
Kevin Zeroli (Italia U21)
18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in campo per 19'

PALERMO
Joel Pohjanpalo (Finlandia)
17 novembre - Finlandia-Andorra (amichevole) 4-0: in panchina

PESCARA
Matteo Dagasso (Italia U21)
14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in campo per 90'
18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in campo per 72' e un gol messo a segno

REGGIANA
Edoardo Motta (Italia U21)
18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in panchina

SAMPDORIA
Luigi Cherubini (Italia U21)
14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in campo per 90'
18 novembre - Montenegro-Italia (qualificazioni Europeo) 1-4: in campo per 86' e due assist realizzati
Dennis Hadzikadunic (Bosnia Erzegovina)
15 novembre - Bosnia Erzegovina-Romania (qualificazioni Mondiale) 3-1: in panchina
18 novembre - Austria-Bosnia Erzegovina (qualificazioni Mondiale) 1-1: in campo per 90'

SPEZIA
Pietro Candelari (Italia U20)
14 novembre - Italia-Portogallo (Elite League) 1-2: in campo per 32'
Diego Mascardi (Italia U21)
14 novembre - Polonia-Italia (qualificazioni Europeo) 2-1: in panchina
Vanja Vlahovic (Serbia U21)
14 novembre - Repubblica Ceca-Serbia (amichevole): 1-2: in campo per 24'
18 novembre - Serbia-USA (amichevole) 1-0: in campo per 82' e un gol messo a segno
Prezmylsaw Wisniewski (Polonia)
17 novembre - Malta-Polonia (qualificazioni Mondiale) 2-3: in campo per 78'

VENEZIA
Bjarki Bjarkason (Islanda)
13 novembre - Azerbaigian-Islanda (qualificazioni Mondiale) 0-2: in panchina
16 novembre - Ucraina-Islanda (qualificazioni Mondiale) 2-0: in panchina
Ridgeciano Haps (Suriname)
13 novembre - Suriname-El Salvador (qualificazioni Mondiale) 4-0: in campo per 81' e un assist realizzato
19 novembre - Guatemala-Suriname (qualificazioni Mondiale) 3-1: in campo per 62'
Seid Korac (Lussemburgo)
14 novembre - Lussemburgo-Germania (qualificazioni Mondiale) 0-2: in campo per 90'
17 novembre - Irlanda del Nord-Lussemburgo (qualificazioni Mondiale) 1-0: in campo per 90'
John Yeboah (Ecuador)
14 novembre - Canada-Ecuador (amichevole) 0-0: in campo per 77'
19 novembre - Ecuador-Nuova Zelanda (amichevole) 2-0: in campo per 75'

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
