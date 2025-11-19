Comotto: "Vanoli mi sembra uno di temperamento. Vlahovic e Kean? Non sono campioni"

Gianluca Comotto, ex difensore della Fiorentina che ha ricoperto anche il ruolo di responsabile del settore giovanile, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, parlando del match contro la Juventus: "Bisogna trovare soluzioni per uscire dalla crisi attraverso una quadra sulla formazione. Io non penso di aver mai vinto contro i bianconeri, ai miei tempi erano anche molto più forti. È una sfida che si sente da inizio settimana, arriva in un momento delicato per i viola che dovranno giocare con il coltello tra i denti".

Cosa ne pensa di Vanoli?

"Non lo conosco, ma mi sembra uno di temperamento. In tal senso pare una scelta azzeccata. La missione che gli è stata data è quella di ridare carattere alla squadra".

L'arrivo di Vanoli può essere paragonato a quello di Mihajlovic ai suoi tempi?

"Ti dico che Mihajlović, da persona grintosa quale era, non è entrato a gamba tesa, sapeva che allenatore c'era prima. È intervenuto con i suoi modi ma senza mettere in difficoltà un gruppo di giocatori che ormai aveva dato il massimo e doveva iniziare un ciclo nuovo. Il momento non è paragonabile a quello di oggi. Vanoli deve andare sulla componente mentale ma ciò non significa che deve strillare i ragazzi. Lo step è quello di far capire alla rosa che si deve lottare non per l'Europa ma per la salvezza. La rosa è ampia e lui può attingere tranquillamente a quella componente".

È più difficile marcare Vlahovic o Kean?

"Sono due giocatori ottimi e diversi, ma non due campioni. Il serbo è troppo fragile mentalmente. Kean ama attaccare la profondità e se è all'apice della forma fisica è devastante, Vlahovic è più da area di rigore".

Vede campioni nella Fiorentina?

"De Gea era un campione, ma il problema è più in generale per la Serie A, i campioni vanno in altri lidi dove ci sono più soldi. E poi gli italiani stanno facendo tanta fatica".