Union Brescia, serve una scossa in vista del Vicenza: Pasini incontra la squadra
Gli infortuni certamente non hanno aiutato il Brescia in questa fase delicata del campionato, mentre il Vicenza continua a viaggiare forte in testa alla classifica. Il pareggio contro l’Ospitaletto nell’ultima giornata, inoltre, ha fatto da detonatore alle parole dure pronunciate dal presidente Giuseppe Pasini nel post partita.
Secondo quanto riportato da BresciaOggi, lo stesso Pasini nel pomeriggio si recherà al Turina per un confronto diretto con la squadra, in vista della sfida complicatissima che attende gli uomini di Diana contro la capolista. Un appuntamento ritenuto fondamentale per ritrovare compattezza e provare a rilanciare le ambizioni del club.
Le parole di Pasini dopo il match con l'IOspitaletto
“L’Ospitaletto ci ha insegnato a giocare a calcio in un campo inzuppato di pioggia, e come si gioca in Serie C”.
