La Juventus di Comolli guarda al mercato francese, fari puntati su Nzingoula

Rabby Nzingoula (Lilla, 25 novembre 2005) è un calciatore francese, centrocampista dello Strasburgo.

La Juventus continua a muoversi con precisione sul mercato dei giovani talenti e ha messo nel mirino Rabby Nzingoula, centrocampista francese classe 2003 considerato uno dei diamanti grezzi della nuova scuola transalpina.

Alto 1,83, fisico asciutto e potente, Nzingoula unisce corsa, recupero palla e inserimenti offensivi: un mediano moderno che sa interpretare sia il ruolo di mezzala sia quello di vertice basso, adattandosi a diverse configurazioni di centrocampo. Gioca prevalentemente di piede destro, e allo Strasburgo porta la maglia numero 41.

Non è un regista classico, non cerca il lancio millimetrico alla Pirlo, ma costruisce gioco con semplicità e precisione, garantendo equilibrio nelle transizioni e respiro a chi gioca più avanti. La sua capacità di inserirsi in avanti e ribaltare l’azione lo rende particolarmente adatto al calcio moderno, veloce e verticale. A Torino lo osservano con attenzione, e Damien Comolli lo avrebbe segnato tra le priorità per il mercato invernale.

La valutazione del giovane francese oscilla tra i 15 e i 20 milioni, cifra sostenibile per la Juventus, che punta su un investimento di prospettiva. L’idea del club è chiara: inserire già a gennaio un mediano di gamba e futuro, per poi affiancargli entro giugno 2026 un centrocampista di esperienza e classe, capace di guidare il reparto.