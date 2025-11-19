Trento, solo un gol per Ebone e Pellegri: a gennaio si torna sul mercato per un nuovo attaccante
Dopo l’addio di Samuel Di Carmine, il Trento è ancora a caccia del centravanti giusto per dare peso all’attacco. Come riportato dal Corriere del Trentino, i numeri parlano chiaro: finora Tommaso Ebone e Jacopo Pellegrini hanno firmato appena un gol, quello del momentaneo 1-1 contro il Lecco. A secco invece l’ex Bologna, oggi fermo ai box.
Anche per questo la società sta valutando seriamente l’ipotesi di intervenire sul mercato a gennaio per assicurarsi un nuovo bomber, complice pure l’infortunio di Juan Manuel Cruz che ha ulteriormente ridotto le opzioni offensive.
