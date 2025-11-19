Cosenza, il dg Gualtieri: "Se il mister riterrà necessario intervenire, gennaio lo faremo"

Salvatore Gualtieri, direttore generale del Cosenza, ha fatto il punto sul momento rossoblù e sulle prospettive future, come riportato da Cosenzachannel. "Chi non viene allo stadio – ha spiegato – priva la squadra di un sostegno importante, anche se il gruppo sta facendo bene. Ho grande rispetto per i tifosi che ci seguono in trasferta: fanno sacrifici e spesso vengono ripagati dalle vittorie fuori casa".

Sul mercato di gennaio la linea è chiara: "L’idea è mantenere questo gruppo. Se il mister riterrà necessario intervenire, non ci tireremo indietro e valuteremo innesti mirati per completare la rosa. Il tecnico ha indicato due o tre profili che stiamo già seguendo. Una cosa è certa: non abbiamo intenzione di cedere nessuno".