Cosenza, il dg Gualtieri: "Se il mister riterrà necessario intervenire, gennaio lo faremo"
TUTTO mercato WEB
Salvatore Gualtieri, direttore generale del Cosenza, ha fatto il punto sul momento rossoblù e sulle prospettive future, come riportato da Cosenzachannel. "Chi non viene allo stadio – ha spiegato – priva la squadra di un sostegno importante, anche se il gruppo sta facendo bene. Ho grande rispetto per i tifosi che ci seguono in trasferta: fanno sacrifici e spesso vengono ripagati dalle vittorie fuori casa".
Sul mercato di gennaio la linea è chiara: "L’idea è mantenere questo gruppo. Se il mister riterrà necessario intervenire, non ci tireremo indietro e valuteremo innesti mirati per completare la rosa. Il tecnico ha indicato due o tre profili che stiamo già seguendo. Una cosa è certa: non abbiamo intenzione di cedere nessuno".
Altre notizie Serie C
TMW RadioBanchieri non è sorpreso dal Ravenna: "Proprietà forte e giocatori da Serie A, era prevedibile"
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juve, Chiellini: "Prima il ds poi il mercato. Rinnovo Yildiz? Calma, c'è la volontà da parte di tutti"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile