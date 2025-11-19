Carrarese, Ruggeri: "Contro la Reggiana con serenità. Dobbiamo ritrovare solidità"

Archiviata l'ultima sosta di campionato per gli impegni delle Nazionali del 2025, il torneo di Serie B per la Carrarese di Antonio Calabro riprenderà con l'impegno interno contro la Reggiana. Di questo e non solo ha parlato il difensore della formazione apuana Fabio Andrea Ruggeri nel corso dell'intervista concessa a La Nazione:

"Abbiamo utilizzato questi giorni per lavorare sui punti da rinforzare. Abbiamo fatto una settimana buona dal punto di vista dell’intensità degli allenamenti quindi

affronteremo la Reggiana con serenità ma consapevoli delle insidie che nasconde un avversario forte che sta facendo un ottimo campionato".

Sul rendimento in questa prima parte di stagione, poi, spiega: "Siamo partiti molto bene difensivamente subendo un solo gol nelle prime tre partite. Ultimamente ne stiamo prendendo di più e cercheremo di rimediare ma l’inizio nel complesso è molto positivo. Mi sono integrato subito con i nuovi compagni ed ho trovato un

gruppo coeso che aveva già lavorato insieme col mister tant’è che l’ossatura è rimasta quella della C"