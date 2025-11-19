Risultati, qualificate al Mondiale, playoff: i verdetti dopo l'ultima giornata della fase a gironi

Incubo playoff, ancora una volta. L'Italia, seconda alle spalle della Norvegia nel girone di qualificazione, dovrà passare dagli spareggi in programma a marzo per provare a conquistare un biglietto per il Mondiale che si giocherà pochi mesi dopo tra USA, Canada e Messico, cercando di evitare in tutti i modi quello che sarebbe il terzo fallimento di fila. Tra le possibili avversarie nella semifinale ci sono le due carnefici delle ultime edizioni (Svezia e Macedonia del Nord), oltre a Romania e Irlanda del Nord.

Trentanove squadre hanno già conquistato il pass per la rassegna iridata. Le ultime in ordine cronologico sono 5 europee: per Belgio e Spagna era quasi una formalità, Svizzera e Austria avevano due risultati su tre a disposizione negli scontri diretti contro Kosovo e Bosnia, mentre la vera impresa è quella della Scozia, che batte la Danimarca con due reti nel recupero e la scavalca in classifica, tornando al Mondiale dopo 28 anni.

I risultati della serata

Austria - Bosnia 1-1: 12' Tabakovic (B), 78' Gregoritsch

Belgio - Liechtenstein 7-0: 3' Vanaken, 34' e 41' Doku, 52' Mechele, 55' Saelemaekers, 57' e 59' De Ketelaere

Bielorussia - Grecia 0-0

Bulgaria - Georgia 2-1: 10' Rusev, 24' Krastev, 88' Lochoshvili (G)

Galles - Macedonia del Nord 7-1: 18' rig., 75' e 82' rig. Wilson, 21' Brooks, 23' Miovski (M), 37' Johnson, 57' James, 88' Broadhead

Kosovo - Svizzera 1-1: 47' Vargas, 74' Muslija (K)

Romania - San Marino 7-1: 2' Giacopetti (S), 13' aut. Rossi, 29' Baiaram, 43' Man, 57' aut. Valentini, 76' Hagi, 82' Ratiu, 85' rig. Munteanu

Scozia - Danimarca 4-2: 3' McTominay (S), 57' rig. Hojlund, 78' Shankland (S), 82' Dorgu, 93' Tierney (S), 98' McLean

Spagna - Turchia 2-2: 4' Olmo, 42' Gul (T), 54' Ozcan (T), 62' Oyarzabal

Svezia - Slovenia 1-1: 64' Elsnik, 86' Lundgren (Sv)

SQUADRE QUALIFICATE (39 su 48)

Paesi organizzatori (3): Canada, Messico, USA

UEFA (12 su 12): Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo, Norvegia, Germania, Olanda, Svizzera, Spagna, Belgio, Scozia, Austria

CONMEBOL (6 su 6): Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay

CAF (9 su 9): Marocco, Tunisia, Egitto, Ghana, Algeria, Capo Verde, Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal

AFC (8 su 8): Giappone, Iran, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Qatar, Arabia Saudita

OFC (1 su 1): Nuova Zelanda

CONCACAF (0 su 3)

PLAYOFF (0 su 6)

QUALIFICAZIONI IN CORSO

CONCACAF (3 posti sicuri da assegnare)

Tre gironi, le prime si qualificano per il Mondiale. Attualmente in testa ci sono Suriname (Gruppo A), Curaçao (Gruppo B) e Honduras (Gruppo C), mentre le migliori seconde sono Giamaica e Panama e attualmente andrebbero agli spareggi intercontinentali. In corsa ci sono anche Haiti (ad oggi la peggiore delle seconde), Costa Rica, Guatemala e Trinidad e Tobago. Tra qualche ora i verdetti definitivi.

PLAYOFF UEFA (4 posti da assegnare)

Tutte le seconde dei 12 gironi disputeranno gli spareggi continentali insieme alle quattro vincitrici dei gruppi della UEFA Nations League 2024-2025 meglio piazzate tra tutte quelle che non hanno raggiunto le prime due posizioni del proprio gruppo. Saranno sorteggiati quattro differenti percorsi di spareggio, ognuno dei quali prevede una semifinale e una finale, entrambe in gara secca e da disputarsi a marzo. Le quattro vincitrici delle finali accederanno al Mondiale.

PRIMA FASCIA - Italia, Ucraina, Danimarca, Turchia

SECONDA FASCIA - Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles

TERZA FASCIA - Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

QUARTA FASCIA - Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord

SPAREGGI INTERCONTINENTALI (due posti da assegnare)

Due squadre della CONCACAF, una dell'AFC, una della CAF, una della CONMEBOL e una dell'OFC si sfideranno nel torneo che si svolgerà a marzo 2026 durante la finestra internazionale (23-31 marzo).

CAF

La Repubblica Democratica del Congo ha vinto gli spareggi battendo in finale la Nigeria ai rigori e accede agli spareggi intercontinentali.

AFC : l'Iraq ha vinto lo spareggio continentale battendo gli Emirati Arabi Uniti e accede agli spareggi intercontinentali

CONMEBOL

Bolivia (settima nel girone unico sudamericano) giocherà gli spareggi intercontinentali.

OFC

Nuova Caledonia (sconfitta dalla Nuova Zelanda nella finale continentale) giocherà gli spareggi intercontinentali.

CONCACAF

Le due migliori seconde dei tre gironi accedono agli spareggi intercontinentali.