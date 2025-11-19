Spalletti a lungo alla Juventus? Alessio: "Non vedo l'intenzione di fermarsi a giugno"

La Juventus prova a voltare pagina, stavolta definitivamente, sotto la guida di Luciano Spalletti. I bianconeri con la scelta del nuovo allenatore puntano a tornare grandi, dopo anni di alti e bassi.

L'ex giocatore bianconero ed ex vice-allenatore della Signora - ai tempi di Conte - Angelo Alessio, nel corso di un'intervista rilasciata a TuttoJuve.com del nuovo ciclo e dello stesso Spalletti.

Queste le sue parole a partire dalla possibilità di aprire un corso più lungo: "Spalletti è sicuramente un allenatore così, ma negli anni scorsi ci sono stati tanti progetti che poi non hanno avuto un vero e proprio seguito" , fa notare. Certo, Spalletti ha un contratto a breve termine, pur se con l'opzione per continuare insieme. Un tipo di contratto che secondo Alessio "ha permesso alla Juve di cautelarsi sotto questo aspetto, ma con Spalletti non mi sembra ci sia la voglia di fermarsi a giugno". Poi ha aggiunto: "Penso che, se dovesse ottenere quanto richiesto, lo vedremo ancora a lungo sulla panchina bianconera".

Sull'ipotesi di un riavvicinamento con Antonio Conte in estate, Alessio spiega: "No, non parlerei di Conte o altro. Ognuno è concentrato sui propri obiettivi, Spalletti farà di tutto per portare questa Juventus il più in alto possibile. Di questo sono convinto".